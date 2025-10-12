október 12., vasárnap

Miksa névnap

Tíz gólt vágott a Babod a Mernyének

A hatodik forduló vasárnapi eredményei

Északi csoport: Somogybabod–Mernye 10–0 (5–0); Sántos–Andocs 7–1 (3–0); Ádánd–Törökkoppány 1–4 (0–3). A Balatonszabadi csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1–2. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi) és Gáspár Valentin (Andocs) 9 gól; 3–5. (holtversenyben) Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Petronovics Péter (Somogybabod) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 6. Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 7–11. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Husz Attila (Balatonújlak), Györki Róbert (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól.

 

Déli csoport: Ötvöskónyi–Zimány 3–2 (1–2);  Somogyszil–Kaposújlak 1–1 (0–0); Somogyszob–Homokszentgyörgy 2–3 (1–2); Gyékényes–Bárdudvarnok 0–3 (0–0). Az Igal csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 8 gól; 2–3. (holtversenyben) Jakab Gábor (Somogyszil) és Téglás Roland Tamás (Csököly) 5 gól; 4–7. (holtversenyben) Szeszán Attila János (Lábod), Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Kertész Norbert (Somogyszob) és Albert László (Zimány) 4 gól.

 

