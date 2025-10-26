Tizenhárom pont lett a vendégeké a somogyi harmadosztályban

A vármegyei harmadik vonalban a karádi Szűcs József célzott a legjobban, aki háromszor is felavatta a házigazda Csokonyavisonta hálóőrét, míg a berzencei Tóth Richárd és az iharosberényi Völfinger Róbert két gól vágott. A tizedik körben négy játékos is idő előtt indulhatott zuhanyozni.

A 10. forduló vasárnapi eredményei

Balatonberény–Somogyjád 2–1 (2–0)

Gólszerzők: Mezőfi J. (a 18. percben), Wolf B. (a 45. percben), illetve Szaka B. (a 48. percben).

Kaposfő–Fonyód 1–1 (0–0)

Gólszerzők: Nagy L. (az 58. percben), illetve Németh Á. (a 72. percben).

Mike–Berzence 1–2 (1–1)

Gólszerzők: Kozma I. (a 31. percben), illetve Tóth R. 2 (a 24. percben – 11-esből és az 54. percben).

Kiállítva: László M. (Mike) a 85. percben.

Szabás–Kéthely 1–2 (1–2)

Gólszerzők: Antal D. (a 25. percben), illetve Csegzi Zs. (a 10. percben), Nemes R. (a 32. percben).

Kiállítva: Becsei L. (Szabás) a 89. percben.

Iharosberény–Balatonboglár 3–4 (1–3)

Gólszerzők: Völfinger R. 2 (a 25. percben és az 54. percben), Nagy Sz. (a 67. percben – 11-esből), illetve Tollár J. (a 29. percben), Kiss L. (a 37. percben), Graszl N. (a 41. percben), Bérczi D. (a 60. percben).

Kiállítva: Vörös D. (Iharosberény) a 39. percben, Völfinger R. (Iharosberény) a 75. percben.

Csokonyavisonta–Karád 1–4 (1–2)

Gólszerzők: Bozi B. (a 3. percben), Szűcs J. 3 (a 22. percben, a 79. percben és a 87. percben), illetve Tóth B. (a 7. percben).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 14 gól; 2–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Tóth Richárd (Berzence) 11 gól; 4–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.) és Szűcs József (Karád) 10 gól; 6–8. (holtversenyben) Tóth Csaba Imre (Berzence), Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Kozma István (Mike) 8 gól; 9–10. (holtversenyben) Török Zoltán (Szabás) és Orsós Róbert (Babócsa) 7 gól; 11–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 6 gól; 14–16. (holtversenyben) Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Völfinger Róbert (Iharosberény) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól.