Somogysárdon nyert rangadót a Toponár
A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján egy idegenbeli siker született. A Toponár Somogysárdon tudott nyerni.
A Toponár idegenbeli sikere mellett a többi négy találkozón hazai siker született. A Juta még az első félidőben állta a sarat Nagyatádon, ám a második játékrészben hatszor is bevették a kapujukat; ebből hármat Juhász Ákos szerzett 20 perc alatt. A Kaposfüred hatot vágott a Barcsnak, a Csurgó 4–2-re verte a két cserével rendelkező Kadarkútot, a Balatoni Vasas pedig szintén két góllal bizonyult jobbnak a Kaposmérőnél.
Somogysárd–Toponár 1–2 (0–0)
Somogysárd. Vezette: Gyurka B.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R., Albrecht B., Márton Cs., Fila G., Szalai N., Kulcsár K. (Házi Á. a 88. percben), Sárközi K. (Dömötör D. a 88. percben), Terestyényi A., Grabarics M., Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Toponár: Czebei Á. – Decsi R. (Laczkó D. a 61. percben), Pető T. (Szulimán M. a 88. percben), Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Fila J., Fehérvári T. (Balog A. a 69. percben), Szenánsza N., Neubauer M., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Gólszerzők: Terestyényi A. (a 70. percben), illetve Pető T. (a 48. percben), Laczkó D. (a 66. percben).
Kiállítva: Fila G. (Somogysárd) a 44. percben.
Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Toponár 2–2 (0–0).
Nagyatád–Juta 7–1 (1–1)
Nagyatád. Vezette: Böröczi Z.
Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 87. percben) – Kovács K., Kollár D. (Csajági B. a 85. percben), N. Vrban, Horváth P., Fazekas Á. (Ribarics R. a 78. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 78. percben), Dekanics M. (Jakabfi O. a 74. percben), Juhász Á. (Lepsényi D. a 82. percben), Csikós Á. (Fülöp F. a 74. percben). Edző: Vukan Nikolics.
Juta: Vajda P. (Szulimán K. a 87. percben) – Rózsa B. (Pap M. a 72. percben), Horváth Zs., Mozsgai G., Jeney Gy., Solyom G. (Zentai A. a szünetben), Vadas Z., Jovánczai P. (Koperda G. a 80. percben), Varga D., Jovánczai Á. (Nichter G. a 80. percben), Bebics B. (Büki T. a 72. percben). Játékosedző: Jovánczai István.
Gólszerzők: Kollár D. (a 11. percben), Juhász Á. 3 (az 57. percben, a 64. percben és a 77. percben), Horváth P. (a 67. percben), Dekanics M. a 72. percben – 11-esből), Vajda P. (Juta – kapus, öngól) a 85. percben, illetve Mozsgai G. (a 21. percben).
Kaposfüred–Barcs 6–1 (2–1)
Kaposfüred. Vezette: Agócs Á.
Kaposfüred: Vass R. – Rituper R. (Kovács P. a 75. percben), Preininger P. (Süle N. a 75. percben), Vető Á. (Nagy Sz. a 75. percben), Márkvárt P., Magyar M. (Sajnovics M. a 64. percben), Keczeli K., Hock A., Babulják M., Kovács G. (Szántó B. a 64. percben), Grósz B. (Demeter Á. a 75. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.
Barcs: Tatai L. – Horváth M., Lantos Z., Tompa I., Beluzic M., Gőbölös M. (Mangult N. a 75. percben), Csurka D., Szücs O., Kulcsár G., Bencsik S. (Pápa J. a 85. percben), Niklai P. Játékosedző: Androsics András.
Gólszerzők: Kovács G. (a 11. percben), Grósz B. (a 17. percben), Keczeli K. (az 55. percben – 11-esből), Preininger P. (a 71. percben), Márkvárt P. (a 83. percben), Süle N. (a 89. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposfüred–Barcs 0–1 (0–0).
Csurgó–Kadarkút 4–2 (3–0)
Csurgó. Vezette: Tóth B.
Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Csonka P., Schumann Á., Kuti I. (Szöböllődi B. a 67. percben), Madarász F. (Szecsődi R. a 73. percben), Losonczi D. (Boros T. az 55. percben), Radák M., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.
Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Jakabfi M., Kurdi B., Vangyia A., Domokos J. (Salamon P. a 65. percben), Gerlecz B., Patak B., Kovács G., Németh D. (Ferenczi M. a szünetben). Edző: Pintér Gergő.
Gólszerzők: Kuti I. (a 8. percben), Losonczi D. (a 35. percben), Madarász F. 2 (a 45. percben és az 53. percben), illetve Salamon P. (a 71. percben), Gerlecz B. (a 88. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Kadarkút 41–0 (20–0).
Balatoni Vasas–Kaposmérő 2–0 (2–0)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Takács M.
Balatoni Vasas: Bagi B. – Mester G. (Németh K. a 83. percben), Radojevic M., Hutvágner Sz., Y. Yondo, Bene Zs., Beke A. (Czompó-Papp K. a 70. percben), Ábrahám B. (Horváth B. a 78. percben), Schütz D., Gosztonyi G., Takács D. (Orsós V. a 63. percben). Edző: Vida András.
Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J. (Balogh R. a szünetben), Stikrád M., Zalivadnij P., Rubecz P., Csatos B., Nagyhegyesi N., Fodor T., Kántor P. (Ballerini G. a 81. percben), Mátés B. (Babai G. a 81. percben), Fábián B. (Begovácz A. a 83. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Gólszerzők: Gosztonyi G. (a 6. percben), Takács D. (a 19. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Kaposmérő 7–1 (2–1).
- A Tab–Nagybajom mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Marcali csapata szabadnapos.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 6 gól; 4–5. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 6–8. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Juhász Ákos (Nagyatád) és Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 9–16. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Ivusza Gábor (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 3 gól; 17–33. (holtversenyben) Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Neubauer Martin Attila (Toponár), Pető Tamás (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Balogh László (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta), Mozsgai Gergő (Juta), Kuti István (Csurgó), Madarász Ferenc (Csurgó), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Tompa István (Barcs) 2 gól. 49-en egyszer vették be a kaput.