Somogysárdon nyert rangadót a Toponár

A Toponár idegenbeli sikere mellett a többi négy találkozón hazai siker született. A Juta még az első félidőben állta a sarat Nagyatádon, ám a második játékrészben hatszor is bevették a kapujukat; ebből hármat Juhász Ákos szerzett 20 perc alatt. A Kaposfüred hatot vágott a Barcsnak, a Csurgó 4–2-re verte a két cserével rendelkező Kadarkútot, a Balatoni Vasas pedig szintén két góllal bizonyult jobbnak a Kaposmérőnél.

A Toponár elvitte a három pontot Somogysárdról

Fotó: Muzslay Péter

Somogysárd–Toponár 1–2 (0–0)

Somogysárd. Vezette: Gyurka B.

Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R., Albrecht B., Márton Cs., Fila G., Szalai N., Kulcsár K. (Házi Á. a 88. percben), Sárközi K. (Dömötör D. a 88. percben), Terestyényi A., Grabarics M., Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.

Toponár: Czebei Á. – Decsi R. (Laczkó D. a 61. percben), Pető T. (Szulimán M. a 88. percben), Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Fila J., Fehérvári T. (Balog A. a 69. percben), Szenánsza N., Neubauer M., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Terestyényi A. (a 70. percben), illetve Pető T. (a 48. percben), Laczkó D. (a 66. percben).

Kiállítva: Fila G. (Somogysárd) a 44. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Toponár 2–2 (0–0).

Nagyatád–Juta 7–1 (1–1)

Nagyatád. Vezette: Böröczi Z.

Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 87. percben) – Kovács K., Kollár D. (Csajági B. a 85. percben), N. Vrban, Horváth P., Fazekas Á. (Ribarics R. a 78. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 78. percben), Dekanics M. (Jakabfi O. a 74. percben), Juhász Á. (Lepsényi D. a 82. percben), Csikós Á. (Fülöp F. a 74. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Juta: Vajda P. (Szulimán K. a 87. percben) – Rózsa B. (Pap M. a 72. percben), Horváth Zs., Mozsgai G., Jeney Gy., Solyom G. (Zentai A. a szünetben), Vadas Z., Jovánczai P. (Koperda G. a 80. percben), Varga D., Jovánczai Á. (Nichter G. a 80. percben), Bebics B. (Büki T. a 72. percben). Játékosedző: Jovánczai István.

Gólszerzők: Kollár D. (a 11. percben), Juhász Á. 3 (az 57. percben, a 64. percben és a 77. percben), Horváth P. (a 67. percben), Dekanics M. a 72. percben – 11-esből), Vajda P. (Juta – kapus, öngól) a 85. percben, illetve Mozsgai G. (a 21. percben).