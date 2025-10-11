október 11., szombat

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: tucatnyi pontot gyűjtöttek be a vendégek

2 órája

Toponáron is nyerni tudott a Kaposfüred

Címkék#Kaposfüred#SONLINE#labdadrúgás

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik körében Toponáron is nyerni tudott a Kaposfüred, így továbbra is százszázalékos.

Fenyő Gábor
Toponáron is nyerni tudott a Kaposfüred

A nyolcadik fordulóban a Kaposmérő a Tabot verte 5–1-re – Mátés Balázs az első játékrészben háromszor is betalált –, míg a Nagybajom négy góllal küldte haza a Csurgót. A Marcali Jutából, a Balatoni Vasas Barcsról, a Nagyatád pedig Kadarkútról hozta el mindhárom bajnoki pontot. Utóbbi találkozón Juhász Ákos négy gólt szerzett – az elsőt még a harmadik, a negyediket pedig a 73. percben –, s a 76. perctől már jól megérdemelt pihenőjét tölthette. A teljes képhez tartozik, hogy a Balatoni Vasas egy, a Kadarkút és a Csurgó két, a Nagybajom és a Barcs három, a Toponár pedig négy cserejátékost tudott hadrendbe állítani.
 

 

A nyolcadik forduló eredményei

Kaposmérő–Tab 5–1 (4–1)

Kaposmérő. Vezette: Gyurka B.

Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J., Rácz L., Stikrád M., Balogh R., Rubecz P. (Babai G. a 69. percben), Fábián B. (Laki-Molnár O. az 57. percben), Csatos B., Nagyhegyesi N. (Begovácz A. a 75. percben), Fodor T., Mátés B. (Kántor P. (a 67. percben). Edző: Prucsi Miklós.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszlai K., Réder F., Németh D. (Süveggyártó D. a 23. percben), Magas V., Tábori T. (Réder L. a 75. percben), Kis Z. (Vida A. a 61. percben), Földing E., A. Scsemelinszkij (Kecskés B. az 59. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Mátés B. 3 (a 7. percben, a 31. percben és a 44. percben), Rubecz P. (a 40. percben), Laki-Molnár O. (a 73. percben), illetve Kis Z. (a 32. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Tab 3–3 (1–1).

 

Nagybajom–Csurgó 4–0 (0–0)

Nagybajom. Vezette: Agócs Á.

Nagybajom: Horváth B. – Varga A. (Fésűs Á. a 76. percben), Márton A., Bencze Cs., Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 80. percben), Palkovics T., Iván D., Kovács K. (Krár K. a 80. percben). Edző: Hanusz János.

Csurgó: Lakner M. – Szöböllődi B., Papp B., Papp M. (Balogh A. az 56. percben), Szecsődi R., Kuti I., Radák M., Madarász F., Losonczi D., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.

Gólszerzők: Iván D. (a 76. percben – 11-esből), Bencze Cs. (a 80. percben), Palkovics T. (a 87. percben), Márton A. (a 89. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Csurgó 5–0 (2–0).

 

Juta–Marcali 2–3 (0–1)

Juta. Vezette: Tóth 

Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B. (Horváth Zs. a szünetben), Büki T. (Bebics B. a 77. percben), Jeney Gy., Jovánczai Z., Solyom G., Vadas Z., Jovánczai P., Zentai A., Jovánczai Á. Játékosedző: Jovánczai István.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M. (Bresztovszky L. a 77. percben), Garai F., Balogh L., Varga D. (Horváth M. a 67. percben), Kollár M., Kiss D., Czobor D., Huszár M., Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Gólszerzők: Solyom G. (a 61. percben), Jovánczai P. (a 78. percben), illetve Szabó D. (a 35. percben), Horváth M. (az 56. percben), Balogh L. (az 59. percben – 11-esből).

A Marcali ifjúsági csapata szabadnapos volt.

 

Toponár–Kaposfüred 0–2 (0–0)

Toponár. Vezette: Erdelecz J.

Toponár: Czebei Á. – Decsi R. (Balog A. a 70. percben), Pető T., Ivusza T. (Szulimán M. a 81. percben), Kovács P., Ivusza G., Fila J., Fehérvári T. (Laczkó D. a 60. percben), Szenánsza N., Neubauer M., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P., Vető Á., Márkvárt P. (Szántó B. az 56. percben), Magyar M., Keczeli K. (Nagy Sz. a 90. percben), Hock A. (Demeter Á. a 81. percben), Babulják M., Kovács G. (Rituper R. a 68. percben), Süle N., Grósz B. (Kovács P. a 68. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.

Gólszerzők: Vető Á. (a 70. percben), Babulják M. (a 80. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Kaposfüred 2–1 (2–1).

Toponáron is nyerni tudott a Kaposfüred

Fotók: Muzslay Péter

Barcs–Balatoni Vasas 0–3 (0–0)

Barcs. Vezette: Balikó Z.

Barcs: Tatai L. – Horváth M., Lantos Z., Tompa I., Beluzic M., Schenker T. (Orsós I. az 56. percben), Kulcsár G., Bencsik S., Szücs O. (Gőbölös M. a 68. percben), Csurka D., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.

Balatoni Vasas: Szél B. – Radojevic M. (E. Oyedeji a 67. percben), Y. Yondo, Czompó-Papp K., Mester G., Beke A., Ábrahám B., Bene Á., Schütz D., Gosztonyi G., Orsós V. Edző: Vida András.

Gólszerzők: Schütz D. (a 47. percben), Orsós V. (a 48. percben), Radojevic M. (az 51. percben).

 

Kadarkút–Nagyatád 1–5 (0–3)

Kadarkút. Vezette: dr. Hegedüs I.

Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Kurdi B. (Salamon P. a szünetben), Ferenczi M., Balog Á., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B. (Domokos J. a 89. percben), Patak B., Kovács G. Edző: Pintér Gergő.

Nagyatád: Imrei R. – Kollár D., Elmont A. (Horváth F. a 72. percben), N. Vrban (Fülöp F. a 76. percben), Horváth P. (Ribarics R. a 85. percben), Fazekas Á. (Csajági B. a 87. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 70. percben), Dekanics M., Juhász Á. (Venicz Á. a 76. percben), Csikós Á. (Jakabfi O. a 65. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Gólszerzők: Kampf R. (az 55. percben), illetve Juhász Á. 4 (a 3. percben, a 34. percben, a 70. percben és a 73. percben), Horváth P. (a 20. percben).

A Kadarkút ifjúsági csapata szabadnapos volt. A Somogysárd csapata szabadnapos volt.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 2. Juhász Ákos (Nagyatád) 8 gól; 3. Horváth Milán (Marcali) 7 gól; 4. Horváth Péter (Nagyatád) 6 gól; 5–6. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 7–8. (holtversenyben) Decsi Richárd (Toponár) és Iván Dániel (Nagybajom) 4 gól; 9–16. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Mátés Balázs (Kaposmérő), Ivusza Gábor (Toponár), Balogh László (Marcali), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Yvan Yondo (Balatoni Vasas) 3 gól; 17–33. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Vető Ákos (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Szabó Dániel (Marcali), Márton András (Nagybajom), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Vadas Zalán (Juta), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút), Kampf Róbert Márió (Kadarkút) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 51-en egyszer vették be a kaput.

