Toponáron is nyerni tudott a Kaposfüred

A nyolcadik fordulóban a Kaposmérő a Tabot verte 5–1-re – Mátés Balázs az első játékrészben háromszor is betalált –, míg a Nagybajom négy góllal küldte haza a Csurgót. A Marcali Jutából, a Balatoni Vasas Barcsról, a Nagyatád pedig Kadarkútról hozta el mindhárom bajnoki pontot. Utóbbi találkozón Juhász Ákos négy gólt szerzett – az elsőt még a harmadik, a negyediket pedig a 73. percben –, s a 76. perctől már jól megérdemelt pihenőjét tölthette. A teljes képhez tartozik, hogy a Balatoni Vasas egy, a Kadarkút és a Csurgó két, a Nagybajom és a Barcs három, a Toponár pedig négy cserejátékost tudott hadrendbe állítani.



A nyolcadik forduló eredményei

Kaposmérő–Tab 5–1 (4–1)

Kaposmérő. Vezette: Gyurka B.

Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J., Rácz L., Stikrád M., Balogh R., Rubecz P. (Babai G. a 69. percben), Fábián B. (Laki-Molnár O. az 57. percben), Csatos B., Nagyhegyesi N. (Begovácz A. a 75. percben), Fodor T., Mátés B. (Kántor P. (a 67. percben). Edző: Prucsi Miklós.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszlai K., Réder F., Németh D. (Süveggyártó D. a 23. percben), Magas V., Tábori T. (Réder L. a 75. percben), Kis Z. (Vida A. a 61. percben), Földing E., A. Scsemelinszkij (Kecskés B. az 59. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Mátés B. 3 (a 7. percben, a 31. percben és a 44. percben), Rubecz P. (a 40. percben), Laki-Molnár O. (a 73. percben), illetve Kis Z. (a 32. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Tab 3–3 (1–1).

Nagybajom–Csurgó 4–0 (0–0)

Nagybajom. Vezette: Agócs Á.

Nagybajom: Horváth B. – Varga A. (Fésűs Á. a 76. percben), Márton A., Bencze Cs., Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 80. percben), Palkovics T., Iván D., Kovács K. (Krár K. a 80. percben). Edző: Hanusz János.

Csurgó: Lakner M. – Szöböllődi B., Papp B., Papp M. (Balogh A. az 56. percben), Szecsődi R., Kuti I., Radák M., Madarász F., Losonczi D., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.

Gólszerzők: Iván D. (a 76. percben – 11-esből), Bencze Cs. (a 80. percben), Palkovics T. (a 87. percben), Márton A. (a 89. percben).