Továbbjutott a NEKA a Magyar Kupában

Sótonyi László vezetőedző együttese kupasorozat harmadik fordulóban látta vendégül a Budakalászt.

Továbbjutott a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata Fotó: NEKA

Az akadémista fiatalok nagyon motiváltan kezdték a találkozót és a jó védekezés mellett remek támadójátékot mutattak be. Már az első játékrész végeredménye mutatta, hogy ezen az estén melyik gárda a jobb. Folyamatosan 3-4 gól volt a két csapat közt a különbség, ami 30 perc játék után nőtt is, így végül 18–12 állt az eredményjelzőn. A szünet után is őrizte előnyét a NEKA, amely 35–26-os győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa második körébe.