Továbbra is százszázalékos a Kaposvári AC

A héten előrehozott mérkőzésen fogadta az NB III. Dél-Nyugati csoportban szereplő Kaposvári AC a serdülőkből álló Mohácsi TE 1888 második számú együttesét, amelynek tagja a 12 éves Pálos Erik és a 11 esztendős Halmai Csongor (előbbi az U12-es, utóbbi pedig az U11-es ranglista második helyezettje). A házigazda kaposváriak 12:6 arányú győzelmet arattak, így a KAC továbbra is százszázalékos ebben a szezonban.

Legközelebb a Pécsi TÜKE SE vendége lesz a Kaposvári AC; a mérkőzés november 8-án, szombaton 14 órakor lesz a baranyai megyeszékhelyen.

Kaposvári AC–Mohácsi TE 1888 II. 12:6

A kaposvári győztesek: Márton Kornél 4, Fekete Zsuzsanna 3, Major Ferenc 2, Márton Marcell 1, valamint a Dani Róbert, Major Ferenc és a Fekete Zsuzsanna, Márton Kornél páros.

 

