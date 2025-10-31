október 31., péntek

Röplabda

Újvárosba utazik szombaton a Fino Kaposvár csapata

Címkék#Sonline hu#röplabdamérkőzés#FINO

A Dunaújvárosi KSE vendége lesz szombaton 17 órakor a Fino Kaposvár csapata a TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga harmadik fordulójában.

Fenyő Gábor
Újvárosba utazik szombaton a Fino Kaposvár csapata

Fotó: Muzslay Péter

A sereghajtó, pont – és nyert szett – nélkül álló Dunaújvárosi KSE csapata előbb Kazincbarcikán, majd Székesfehérváron a MÁV Előre SC-Foxconn együttesével szemben maradt alul sima 3–0 arányban, vagyis ez lesz az első hazai fellépésük az új bajnoki szezonban.

A Dunaújváros – amely nem foglalkoztat külföldi légióst, s nagyrészt saját nevelésű fiatalok alkotják a csapatukat – mestere az az egykori sokszoros válogatott  Tomanóczy Tibor, aki anno több szezont is lehúzott Kaposváron játékosként. Az Extraligában tulajdonképpen az U20-as csapatuk szerepel. A kivételt egyedül Rostás Gergő jelenti, aki a maga 29 évével magasan korelnök.

Ami a Fino Kaposvárt illeti, most szombaton délután sem lehet más céljuk, mint a korábbi két bajnoki találkozón volt. A Zoran Kedacsics, Demeter András György edzőpáros vezényelte vendég kaposváriak számára kötelező a győzelem, méghozzá (lehetőleg) játszmaveszteség nélkül. Bármilyen felállásban is lépjen pályára a csapat Újvárosban, nem hibázhatnak.

 

