Újvárosba utazik szombaton a Fino Kaposvár csapata

A sereghajtó, pont – és nyert szett – nélkül álló Dunaújvárosi KSE csapata előbb Kazincbarcikán, majd Székesfehérváron a MÁV Előre SC-Foxconn együttesével szemben maradt alul sima 3–0 arányban, vagyis ez lesz az első hazai fellépésük az új bajnoki szezonban.

A Dunaújváros – amely nem foglalkoztat külföldi légióst, s nagyrészt saját nevelésű fiatalok alkotják a csapatukat – mestere az az egykori sokszoros válogatott Tomanóczy Tibor, aki anno több szezont is lehúzott Kaposváron játékosként. Az Extraligában tulajdonképpen az U20-as csapatuk szerepel. A kivételt egyedül Rostás Gergő jelenti, aki a maga 29 évével magasan korelnök.

Ami a Fino Kaposvárt illeti, most szombaton délután sem lehet más céljuk, mint a korábbi két bajnoki találkozón volt. A Zoran Kedacsics, Demeter András György edzőpáros vezényelte vendég kaposváriak számára kötelező a győzelem, méghozzá (lehetőleg) játszmaveszteség nélkül. Bármilyen felállásban is lépjen pályára a csapat Újvárosban, nem hibázhatnak.