A 70 éves kaposvári futó, aki nem tud leállni
Van valami különös bája annak, amikor az ember a hetedik ikszen túl is új célokat tűz ki magának. Ureczky József, a 70 éves kaposvári futó pontosan ilyen ember. Aki nem a lelassulásban, hanem a mozgásban találta meg az élet értelmét és a hétvégén, a 40. SPAR Budapest Maratonon lefutotta jubileumi, tizedik maratonját.
– Nem 60 évesen kezdtem el futni – kezdte nevetve Ureczky József. – Akkor indultam el először versenyen. Korábban is sportoltam, az Olimpiai Ötpróba pontgyűjtésein például rendszeresen futottam és túráztam. De versenyen először a hatvanadik születésnapomon álltam rajthoz az első maratonomon.
A döntéshez egy műtét is hozzájárult: az Achilles-sérülés utáni lábadozás idején határozta el, hogy újra mozogni fog. Ekkor csatlakozott a kaposvári Jótékony Hendikep futásokhoz, és hamarosan jött az első megmérettetés is: a Farsangi Félmaraton. Nem tervezett továbbmenni, de a gyerekei meglepték, benevezték a maratonra születésnapjára.
– Gondoltam, ha már beneveztek, akkor megpróbálom. Így lett a 60. születésnapomon az első maratonom. Négy óra tizenöt perc alatt értem célba, és onnantól nem volt megállás – mondta a 70 esztendős kaposvári maratonista.
Aztán jött a második, a harmadik, majd a tizedik. A futás lassan életformává vált.
– Eleinte a célidő motivált, de mostanra már nem az idő számít, hanem a teljesítés öröme. Hogy újra ott lehetek, hogy még bírom, és hogy átfutok a célvonalon. Ez mindent megér.
Ureczky József és fia együtt teljesítik a maratonokat
A futás Ureczkyéknél családi eseménnyé nőtte ki magát.
– A fiam már 19 éves korától fut maratont. Amikor én az elsőt teljesítettem, neki már a negyedik volt. Most, a 40. Budapest Maratonon ő a 13. maratonját futotta, én pedig a tizediket – meséli büszkén Ureczky József. – Nem együtt indulunk, ő az első rajtzónából, három órán belüli időkkel fut. De a célban mindig megvár, készít fotót, segít átöltözni, és persze szurkol. Ilyenkor tényleg családi esemény az egész és az ember érzi, hogy nem egyedül fut.
A maratoni fal
Aki futott már maratont, tudja, mi az a maratoni fal.
– Ez a 30. kilométer környékén jön el. A szervezet a cukor helyett zsírt kezd el égetni, és az ember hirtelen azt érzi, hogy nem megy tovább. Fejben menne, de a láb nem igazán akar tovább menni.
Ureczky József szerint ez minden maratonon eljön, de az, hogy feladja sosem fordult meg a fejében.
Ha kellett, besétáltam a célba, de soha nem adtam fel. Mindig csak arra gondolok, hogy valahogy meg kell legyen. És eddig mindig meg is lett – mondta határozottan.
Jubileumi maratonok
A 40. SPAR Budapest Maraton idén több mint 40 ezer embert mozgatott meg. Összesen 7410 futó teljesítette a klasszikus 42,195 kilométert.
– A 70 év feletti kategóriában összesen 23-an indultunk, magyarok közül pedig heten. A legidősebb induló 81 éves volt – sorolja a pontos statisztikát József. – Én a saját tempómban futottam, körülbelül 14 kilométerig tartottam az iramot, utána kezdtek megelőzni. De ez most már nem zavar. A cél, hogy meglegyen a táv.
A jubileumi maraton különleges volt számára:
– Tizedszer futottam, és közben végig olyan érzésem volt, mintha időutazáson lennék. Ugyanazok az utcák, ugyanazok a hidak, ugyanaz az útvonal… A Lánchíd, az Alagút, a rakpart. Olyan helyeken futunk, ahol hétköznap autók járnak és ez is különlegessé teszi. És most is előjöttek az emlékek az első maratonról, az akkori rácsodálkozásról.
- A futótömegben idén is akadtak színes egyéniségek: – Ott volt például a bűvös kockás futó, aki Rubik-kocka jelmezben teljesíti a távot. A féltávtól szinte együtt haladtunk, hol ő volt előrébb, hol én – mesélte Ureczky József.
Arra a kérdésre, hogy mit üzenne azoknak, akik idősebb korban szeretnének elkezdeni futni vagy bármit, ami új kihívás a következőket mondta:
– Nem biztos, hogy mindenkinek a maraton való, de a mozgás mindenkinek jót tesz. A rendszeres készülés, a célkitűzés olyan örömöt ad, amit nehéz leírni. Ha valaki eddig nem mozgott, már a gyaloglás is hatalmas lépés. És aki gyalogol, az előbb-utóbb megpróbálja majd a futást is. A futás nekem nem verseny. Inkább bizonyíték. Arra, hogy bármilyen korban újrakezdhetünk, és hogy a mozgás valóban életet ad.
