A 70 éves kaposvári futó, aki nem tud leállni

– Nem 60 évesen kezdtem el futni – kezdte nevetve Ureczky József. – Akkor indultam el először versenyen. Korábban is sportoltam, az Olimpiai Ötpróba pontgyűjtésein például rendszeresen futottam és túráztam. De versenyen először a hatvanadik születésnapomon álltam rajthoz az első maratonomon.

Ureczky József 5 óra 4 perces idővel ért célba a tizedik maratonján Fotó: Ureczky József

A döntéshez egy műtét is hozzájárult: az Achilles-sérülés utáni lábadozás idején határozta el, hogy újra mozogni fog. Ekkor csatlakozott a kaposvári Jótékony Hendikep futásokhoz, és hamarosan jött az első megmérettetés is: a Farsangi Félmaraton. Nem tervezett továbbmenni, de a gyerekei meglepték, benevezték a maratonra születésnapjára.

– Gondoltam, ha már beneveztek, akkor megpróbálom. Így lett a 60. születésnapomon az első maratonom. Négy óra tizenöt perc alatt értem célba, és onnantól nem volt megállás – mondta a 70 esztendős kaposvári maratonista.

Aztán jött a második, a harmadik, majd a tizedik. A futás lassan életformává vált.

– Eleinte a célidő motivált, de mostanra már nem az idő számít, hanem a teljesítés öröme. Hogy újra ott lehetek, hogy még bírom, és hogy átfutok a célvonalon. Ez mindent megér.

Ureczky József és fia együtt teljesítik a maratonokat

A futás Ureczkyéknél családi eseménnyé nőtte ki magát.

– A fiam már 19 éves korától fut maratont. Amikor én az elsőt teljesítettem, neki már a negyedik volt. Most, a 40. Budapest Maratonon ő a 13. maratonját futotta, én pedig a tizediket – meséli büszkén Ureczky József. – Nem együtt indulunk, ő az első rajtzónából, három órán belüli időkkel fut. De a célban mindig megvár, készít fotót, segít átöltözni, és persze szurkol. Ilyenkor tényleg családi esemény az egész és az ember érzi, hogy nem egyedül fut.

A maratoni fal

Aki futott már maratont, tudja, mi az a maratoni fal.

– Ez a 30. kilométer környékén jön el. A szervezet a cukor helyett zsírt kezd el égetni, és az ember hirtelen azt érzi, hogy nem megy tovább. Fejben menne, de a láb nem igazán akar tovább menni.

Ureczky József szerint ez minden maratonon eljön, de az, hogy feladja sosem fordult meg a fejében.

Ha kellett, besétáltam a célba, de soha nem adtam fel. Mindig csak arra gondolok, hogy valahogy meg kell legyen. És eddig mindig meg is lett – mondta határozottan.

Jubileumi maratonok

A 40. SPAR Budapest Maraton idén több mint 40 ezer embert mozgatott meg. Összesen 7410 futó teljesítette a klasszikus 42,195 kilométert.