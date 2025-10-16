október 16., csütörtök

1 órája

A 70 éves kaposvári futó, aki nem tud leállni

Címkék#Sonline podcast#Lánchíd#kaposvári#jubileumi#Ureczky József#Jótékony Hendikep#Ureczkyék#Budapest Maraton#maraton

Van valami különös bája annak, amikor az ember a hetedik ikszen túl is új célokat tűz ki magának. Ureczky József, a 70 éves kaposvári futó pontosan ilyen ember. Aki nem a lelassulásban, hanem a mozgásban találta meg az élet értelmét és a hétvégén, a 40. SPAR Budapest Maratonon lefutotta jubileumi, tizedik maratonját.

Nagy Domokos

– Nem 60 évesen kezdtem el futni – kezdte nevetve Ureczky József. – Akkor indultam el először versenyen. Korábban is sportoltam, az Olimpiai Ötpróba pontgyűjtésein például rendszeresen futottam és túráztam. De versenyen először a hatvanadik születésnapomon álltam rajthoz az első maratonomon.

Ureczky József fiával együtt futott a 40. Budapest Maratonon
Ureczky József 5 óra 4 perces idővel ért célba a tizedik maratonján Fotó: Ureczky József

A döntéshez egy műtét is hozzájárult: az Achilles-sérülés utáni lábadozás idején határozta el, hogy újra mozogni fog. Ekkor csatlakozott a kaposvári Jótékony Hendikep futásokhoz, és hamarosan jött az első megmérettetés is: a Farsangi Félmaraton. Nem tervezett továbbmenni, de a gyerekei meglepték, benevezték a maratonra születésnapjára.

– Gondoltam, ha már beneveztek, akkor megpróbálom. Így lett a 60. születésnapomon az első maratonom. Négy óra tizenöt perc alatt értem célba, és onnantól nem volt megállás – mondta a 70 esztendős kaposvári maratonista.

Aztán jött a második, a harmadik, majd a tizedik. A futás lassan életformává vált.
– Eleinte a célidő motivált, de mostanra már nem az idő számít, hanem a teljesítés öröme. Hogy újra ott lehetek, hogy még bírom, és hogy átfutok a célvonalon. Ez mindent megér.

Ureczky József és fia együtt teljesítik a maratonokat

A futás Ureczkyéknél családi eseménnyé nőtte ki magát.
– A fiam már 19 éves korától fut maratont. Amikor én az elsőt teljesítettem, neki már a negyedik volt. Most, a 40. Budapest Maratonon ő a 13. maratonját futotta, én pedig a tizediket – meséli büszkén Ureczky József. – Nem együtt indulunk, ő az első rajtzónából, három órán belüli időkkel fut. De a célban mindig megvár, készít fotót, segít átöltözni, és persze szurkol. Ilyenkor tényleg családi esemény az egész és az ember érzi, hogy nem egyedül fut.

A maratoni fal

Aki futott már maratont, tudja, mi az a maratoni fal.
– Ez a 30. kilométer környékén jön el. A szervezet a cukor helyett zsírt kezd el égetni, és az ember hirtelen azt érzi, hogy nem megy tovább. Fejben menne, de a láb nem igazán akar tovább menni.

Ureczky József szerint ez minden maratonon eljön, de az, hogy feladja sosem fordult meg a fejében.

Ha kellett, besétáltam a célba, de soha nem adtam fel. Mindig csak arra gondolok, hogy valahogy meg kell legyen. És eddig mindig meg is lett – mondta határozottan.

Jubileumi maratonok

A 40. SPAR Budapest Maraton idén több mint 40 ezer embert mozgatott meg. Összesen 7410 futó teljesítette a klasszikus 42,195 kilométert.

– A 70 év feletti kategóriában összesen 23-an indultunk, magyarok közül pedig heten. A legidősebb induló 81 éves volt – sorolja a pontos statisztikát József. – Én a saját tempómban futottam, körülbelül 14 kilométerig tartottam az iramot, utána kezdtek megelőzni. De ez most már nem zavar. A cél, hogy meglegyen a táv.

A jubileumi maraton különleges volt számára:
– Tizedszer futottam, és közben végig olyan érzésem volt, mintha időutazáson lennék. Ugyanazok az utcák, ugyanazok a hidak, ugyanaz az útvonal… A Lánchíd, az Alagút, a rakpart. Olyan helyeken futunk, ahol hétköznap autók járnak és ez is különlegessé teszi. És most is előjöttek az emlékek az első maratonról, az akkori rácsodálkozásról.

Arra a kérdésre, hogy mit üzenne azoknak, akik idősebb korban szeretnének elkezdeni futni vagy bármit, ami új kihívás a következőket mondta:

– Nem biztos, hogy mindenkinek a maraton való, de a mozgás mindenkinek jót tesz. A rendszeres készülés, a célkitűzés olyan örömöt ad, amit nehéz leírni. Ha valaki eddig nem mozgott, már a gyaloglás is hatalmas lépés. És aki gyalogol, az előbb-utóbb megpróbálja majd a futást is. A futás nekem nem verseny. Inkább bizonyíték. Arra, hogy bármilyen korban újrakezdhetünk, és hogy a mozgás valóban életet ad.

 

 

Sonline.hu podcast

A dosszié további cikkei
