Vármegyei rangadó: Toponárra megy a Somogysárd
A Somogy vármegyei labdarúgó-bajnokság négy osztályában 13 mérkőzést rendeznek szombaton, 17 pedig vasárnapra marad.
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
Ezen a hétvégén a vármegye egyben a legnagyobb figyelem a szombati Toponár–Somogysárd rangadóra irányul; a negyedik helyen álló toponáriak az ugyancsak 10 pontos Sárdot fogadják.
A hetedik forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Somogysárd–Toponár; Nagyatád–Juta; Balatoni Vasas–Kaposmérő; Kaposfüred–Barcs; Csurgó–Kadarkút.
VASÁRNAP (kezdés 17 órakor): Tab–Nagybajom. A Marcali csapata szabadnapos lesz.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2. Horváth Milán (Marcali) 6 gól; 3–5. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 6. Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 7–10. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) 3 gól; 11–27. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Balogh László (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 43-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A vármegye kettőben érdekes és izgalmas találkozónak tűnik a Balatonszemes–Osztopán, a Balatonkeresztúr–Kiskorpád, a Böhönye–Mezőcsokonya és a Nágocs–Balatonszárszó összecsapás is. Ugyanakkor az biztos, hogy a vasárnapi hetedik forduló után csak egy – vagy még annyi sem – csapat lesz nulla pontos, lévén a két sereghajtó, a Segesd és a Balatonföldvár egymással csap majd össze.
A hetedik forduló párosítása
VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Buzsák–Öreglak; Balatonszemes–Osztopán; Segesd–Balatonföldvár; Balatonkeresztúr–Kiskorpád; Böhönye–Mezőcsokonya; Nágocs–Balatonszárszó; Somogyvár–Zamárdi.
Így folytatják: 1. Somogyvár 13 pont (16–4), 2. Buzsák 13 pont (9–6), 3. Balatonkeresztúr 12 pont (25–6), 4. Böhönye 11 pont (16–9). A Balatonföldvár és a Segesd még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 8 gól; 2–3. (holtversenyben) Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 4–5. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Galgóczi Károly (Balatonszemes) 6 gól; 6–9. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 4 gól; 10–13. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Makai Milán (Somogyvár) és Drubi Gábor (Buzsák) 3 gól; 14–35. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Szabó Dominik (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Molnár László (Balatonszemes), Farka Csaba (Böhönye), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 42-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
A harmadosztályban a százszázalékos Babócsa szombaton az utolsó Kaposfőt fogadja, míg az éllovast követő Balatonberény vasárnap a Karád vendége lesz, ami lényegesen nehezebb fellépésnek ígérkezik.
A hetedik forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Balatonboglár–Mike; Babócsa–Kaposfő; Somogyjád–Kéthely; Fonyód–Szabás; Kaposmérő II.–Berzence.
VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Karád–Balatonberény; Csokonyavisonta–Iharosberény.
Így folytatják: 1. Babócsa 18 pont (21–5), 2. Balatonberény 15 pont (21–10), 3. Berzence 12 pont (23–12).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Tóth Richárd (Berzence) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 8 gól; 3–5. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Bartos József (Kaposmérő II.) és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 6. Kozma István (Mike) 6 gól; 7–11. (holtversenyben) Orsós Róbert (Babócsa), Talpas Mihály (Babócsa), Bérczi Dávid (Balatonboglár), Kalló Ármin János (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 5 gól; 12–14. (holtversenyben) Lautner Tibor Patrik (Iharosberény), Tóth Csaba Imre (Berzence) és Szűcs József (Karád) 4 gól; 15–20. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Kovács Gyula Levente (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa) és Kis-Gál Dávid (Somogyjád) 3 gól; 21–45. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Tompa Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Bodó Norbert (Babócsa), Erdős Martin (Babócsa), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény), Szűcs Gergő (Mike) és Kovács Barnabás (Szabás) 2 gól. 39-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A negyedik forduló párosítása
Északi csoport
SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Somogybabod–Balatonszabadi.
VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Balatonújlak–Ádánd; Andocs–Balatoni Vasas II.; Törökkoppány–Visz; Mernye–Balatonendréd. A Sántos csapata szabadnapos lesz.
Így folytatják: 1. Andocs 12 pont (30–5), 2. Balatonszabadi 12 pont (24–5), 3. Somogybabod 12 pont (23–9). Az Ádánd és a Visz még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 9 gól; 2. Gáspár Valentin (Andocs) 8 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 6 gól; 4–6. (holtversenyben) Husz Attila (Balatonújlak), Györki Róbert (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 7–14. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Balogh Csaba (Sántos), Orsós Kevin István (Balatonújlak) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 4 gól; 15–31. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Félix Márk (Balatonújlak), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Bognár Félix (Somogybabod), Pápai Tamás (Somogybabod), Cseke Richárd (Andocs), Rostás Adrián István (Andocs), Molnár Márk (Sántos), Kondi Milán (Mernye), Horváth Zsolt (Törökkoppány) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 28-an egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Kaposújlak–Lábod; Csököly–Ötvöskónyi.
VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Homokszentgyörgy–Somogyszil; Bárdudvarnok–Somogyszob; Igal–Gyékényes. A Zimány csapata szabadnapos lesz.
Így folytatják: 1. Somogyszob 9 pont (10–2), 2. Zimány 9 pont (9–5), 3. Kaposújlak 7 pont (6–1). A Gyékényes még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Hosszú Zsombor (Somogyszil) és Jakab Gábor (Lábod) 5 gól; 3–4. (holtversenyben) Kertész Norbert (Somogyszob) és Albert László (Zimány) 4 gól; 5–8. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Czachesz Roland (Homokszentgyörgy) és Téglás Roland Tamás (Csököly) 3 gól; 9–22. (holtversenyben) Csurka Benjámin (Homokszentgyörgy), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Ámon Bálint (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob), Héjjas András Lóránt (Kaposújlak), Major Péter (Kaposújlak), Nemes Csaba (Bárdudvarnok), Somogyi Tamás Sándor (Bárdudvarnok), Szeszán Attila János (Lábod), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány) és Tóka Béla József (Gyékényes) 2 gól. 26-an egyszer vették be a kaput.