Vármegyei rangadó: Toponárra megy a Somogysárd

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság



Ezen a hétvégén a vármegye egyben a legnagyobb figyelem a szombati Toponár–Somogysárd rangadóra irányul; a negyedik helyen álló toponáriak az ugyancsak 10 pontos Sárdot fogadják.

A hetedik forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Somogysárd–Toponár; Nagyatád–Juta; Balatoni Vasas–Kaposmérő; Kaposfüred–Barcs; Csurgó–Kadarkút.

VASÁRNAP (kezdés 17 órakor): Tab–Nagybajom. A Marcali csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2. Horváth Milán (Marcali) 6 gól; 3–5. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 6. Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 7–10. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) 3 gól; 11–27. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Balogh László (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 43-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye kettőben érdekes és izgalmas találkozónak tűnik a Balatonszemes–Osztopán, a Balatonkeresztúr–Kiskorpád, a Böhönye–Mezőcsokonya és a Nágocs–Balatonszárszó összecsapás is. Ugyanakkor az biztos, hogy a vasárnapi hetedik forduló után csak egy – vagy még annyi sem – csapat lesz nulla pontos, lévén a két sereghajtó, a Segesd és a Balatonföldvár egymással csap majd össze.

A hetedik forduló párosítása

VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Buzsák–Öreglak; Balatonszemes–Osztopán; Segesd–Balatonföldvár; Balatonkeresztúr–Kiskorpád; Böhönye–Mezőcsokonya; Nágocs–Balatonszárszó; Somogyvár–Zamárdi.