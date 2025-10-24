október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

21 perce

Vasárnap lesz a szegediek elleni csata az Arénában

Címkék#alakulat#TippmixPro#Fino Kaposvár#csapat

Vasárnap lesz a szegediek elleni csata az Arénában

Fotó: Muzslay Péter

Ezen a héten már a harmadik fellépésére hangol a Zoran Kedacsics, Demeter András György edződuó vezényelte Fino Kaposvár alakulata; vasárnap 17 órakor a Vidux-Szegedi RSE együttesét fogadja a Kaposvár Arénában TippmixPro férfi NB I. Extraliga-mérkőzésen.

A szegedi együttes hazai pályán kezdte a szezont, s pár napja a Bp. MAFC csapatával szemben maradt alul sima három játszmás találkozón. A Tisza-parti csapatban egy külföldi légiós van Quintana Hechavarria Raidel személyében. A röplabdázó a 2022/2023-as idényben Dunaújvárosban játszott, s a harmadik szezonját kezdi Szegeden. Fitor Patrik 14 alkalommal szerepelhetett a korosztályos válogatott(ak)ban, s a többiek is nagy részt saját nevelésű fiatalok.

A házigazda Fino Kaposvárnak nem lehet más célja, mint a TippmixPro férfi NB I. Extraliga hazai nyitányán a Szolnoki RK-SC SI, majd rá két napra a Miskolci EAFC-Peka Bau elleni kupameccsen, vagyis sima 3–0-ra behúzni a vasárnapi meccset is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu