Vasárnap lesz a szegediek elleni csata az Arénában

Ezen a héten már a harmadik fellépésére hangol a Zoran Kedacsics, Demeter András György edződuó vezényelte Fino Kaposvár alakulata; vasárnap 17 órakor a Vidux-Szegedi RSE együttesét fogadja a Kaposvár Arénában TippmixPro férfi NB I. Extraliga-mérkőzésen.

A szegedi együttes hazai pályán kezdte a szezont, s pár napja a Bp. MAFC csapatával szemben maradt alul sima három játszmás találkozón. A Tisza-parti csapatban egy külföldi légiós van Quintana Hechavarria Raidel személyében. A röplabdázó a 2022/2023-as idényben Dunaújvárosban játszott, s a harmadik szezonját kezdi Szegeden. Fitor Patrik 14 alkalommal szerepelhetett a korosztályos válogatott(ak)ban, s a többiek is nagy részt saját nevelésű fiatalok.

A házigazda Fino Kaposvárnak nem lehet más célja, mint a TippmixPro férfi NB I. Extraliga hazai nyitányán a Szolnoki RK-SC SI, majd rá két napra a Miskolci EAFC-Peka Bau elleni kupameccsen, vagyis sima 3–0-ra behúzni a vasárnapi meccset is.