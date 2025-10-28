1 órája
Vegyes hétvégét zártak a somogyi kézilabdacsapatok
Csendesebb hétvégét zártak a somogyi kézilabdacsapatok, de így is akadtak figyelemre méltó teljesítmények.
A férfiak mezőnyében a Somogy-Baranya vármegyei bajnokságban a VEMAFI KC fiataljai küzdöttek meg a rutinos Hosszúhetényi csapattal.
– Nagyon fiatal a csapatunk, tulajdonképpen 2-3 idősebb játékos segíti az Ő szárnynyitogatásukat – mondta Horváth Csaba, a VEMAFI KC férfi csapatának vezetőedzője. – Nehéz megmérettetés nekik a felnőtt mezőnyben helytállni, de látszik az akarat és az igyekezet, és ez biztató a jövőre nézve.
Somogy-Baranya Vármegyei Férfi Bajnokság
VEMAFI KC-Siófok – Hosszúhetényi Sport KFT 27-47 (10-20)
Legjobb dobók :Durmics 8, Kövér 6, Papp 5
További eredmények:
Férfi NB II. E. csoport
Nagyatádi RKC SE- Nagykanizsa 37-29 (19-10)
Legjobb dobók: Sass , Kanyar 5-5 , Faragó, Ritecz, Medeg, Bazsó 4-4
Női NB II. C. csoport
Szekszárdi Fekete Gólyák KC- VEMAFI KC -Siófok 29-31 (12-15)
Legjobb dobók: Tóth-Ficsor Nóra 11, Bozsovics 6