Vegyes hétvégét zártak a somogyi kézilabdacsapatok

A férfiak mezőnyében a Somogy-Baranya vármegyei bajnokságban a VEMAFI KC fiataljai küzdöttek meg a rutinos Hosszúhetényi csapattal.

– Nagyon fiatal a csapatunk, tulajdonképpen 2-3 idősebb játékos segíti az Ő szárnynyitogatásukat – mondta Horváth Csaba, a VEMAFI KC férfi csapatának vezetőedzője. – Nehéz megmérettetés nekik a felnőtt mezőnyben helytállni, de látszik az akarat és az igyekezet, és ez biztató a jövőre nézve.

Somogy-Baranya Vármegyei Férfi Bajnokság

VEMAFI KC-Siófok – Hosszúhetényi Sport KFT 27-47 (10-20)

Legjobb dobók :Durmics 8, Kövér 6, Papp 5

További eredmények:

Férfi NB II. E. csoport

Nagyatádi RKC SE- Nagykanizsa 37-29 (19-10)

Legjobb dobók: Sass , Kanyar 5-5 , Faragó, Ritecz, Medeg, Bazsó 4-4

Női NB II. C. csoport

Szekszárdi Fekete Gólyák KC- VEMAFI KC -Siófok 29-31 (12-15)

Legjobb dobók: Tóth-Ficsor Nóra 11, Bozsovics 6