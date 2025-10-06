október 6., hétfő

Kaposváron folytatódott a veteránok pontvadászata. Az örökifjú sportemberek a Somogy és Tolna Vármegye hatvan éven felüliek labdarúgói számára kiírt veterán labdarúgó bajnokság keretében mérik össze tudásukat.

A második forduló mérkőzéseit Kaposváron rendezték. A veterán labdarúgó bajnokság játéknapján növelte előnyét a Kaposvár, Barcsnak egy pont jutott.

veterán labdarúgó bajnokság
Nagyot küzdöttek az örökifjak. Kaposváron rendezték a veterán labdarúgó bajnokság újabb fordulóját Fotó: Horváth Gábor

Kaposváron mérkőztek a veterán labdarúgó bajnokság csapatai

– Veretlen maradt a Kaposvár és a Siófok – adott tájékoztatást a szervezők részéről Horváth Gábor, barcsi sportreferens. – A Szekszárd kettő, míg a Barcs egy pontot gyűjtött. A forduló előtt Kulcsár Attila, az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóság nevében köszöntette a csapatokat és sérülésmentes játékra biztatta a hatvan felüli játékosokat.

  • Eredmények:
    Siófok–Barcs 2–1
    Gólszerzők: Tarsoly Csaba 2, Harasztia János.
    Kaposvár–Szekszárd 4–0
    Gólszerzők: Molnár Levente 2, Fehér László, Czimmermann Árpád.
    Barcs–Szekszárd 1–1
    Gólszerzők: Fekete István, Bory Zoltán.
    Kaposvár–Siófok 1–1
    Gólszerzők: Takács Zsolt, Horváth László.
    Kaposvár–Barcs 2–0
    Gólszerzők: Takács Zsolt, Czimmermann Árpád.
    Siófok–Szekszárd 1–1
    Gólszerzők: Gyánó József, Kiss István.
    A II. forduló végeredménye: 1. Kaposvár (7 pont), 2. Siófok (5 pont), 3. Szekszárd (2 pont), 
    4. Barcs (1 pont). 

A II. forduló díjazottjai: Czimmermann Árpád (Kaposvár), Tarsoly Csaba (Siófok) legeredményesebb góllövök. Fekete István (Szekszárd) legjobb játékos. Hornai László (Barcs) legjobb kapus.
A bajnokság állása 2. forduló után: 1. Kaposvár (16 pont), 2. Siófok (11 pont), 3. Szekszárd (3 pont), 4. Barcs (2 pont).   
Góllista:
5 gól: Takács Zsolt (Kaposvár).
4 gól: Molnár Levente (Kaposvár).
3 gól: Hanusz János (Kaposvár), Kis József (Siófok).
2 gól: Czimmermann Árpád (Kaposvár), Kiss István (Szekszárd), Tarsoly Csaba (Siófok).
1 gól: Bory Zoltán (Barcs), Farkas Attila (Siófok), Fehér László (Kaposvár), Fekete István (Szekszárd), Gyánó József (Siófok), Harasztia János (Barcs), Horváth József (Barcs), Horváth László (Siófok), Lukics Tamás (Kaposvár), Prukner Gábor (Kaposvár), Sörös János (Szekszárd).
A III. fordulót 2025. október 26-án Szekszárd csapata rendezi.
 

 

