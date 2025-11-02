november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

48 perce

A vendégeknek ment jobban a negyedosztályban

Címkék#Somogyszil#Bárdudvarnok#Törökkoppány

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokságban vasárnap hat mérkőzést rendeztek, s kettő találkozón hazai, négyen pedig vendégsiker született.

Fenyő Gábor

Délen a második Somogyszob úgy tudott nyerni az ötödik Zimány otthonában, hogy előbb a 30., majd a 73. percben is elveszítette az egyik játékosát kiállítás miatt.

A 9. forduló vasárnapi eredményei

  • Északi csoport: Balatonendréd–Sántos 5–2 (3–1); Törökkoppány–Balatonszabadi 1–3 (1–2). Az Andocs csapata szabadnapos volt.
  • Déli csoport: Homokszentgyörgy–Bárdudvarnok 3–2 (1–1); Zimány–Somogyszob 1–2 (0–0); Ötvöskónyi–Somogyszil 1–5 (1–3); Kaposújlak–Igal 0–5 (0–3). Az éllovas Lábod csapata szabadnapos volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu