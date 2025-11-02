Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
39 perce
A vendégeknek ment jobban a negyedosztályban
A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokságban vasárnap hat mérkőzést rendeztek, s kettő találkozón hazai, négyen pedig vendégsiker született.
Délen a második Somogyszob úgy tudott nyerni az ötödik Zimány otthonában, hogy előbb a 30., majd a 73. percben is elveszítette az egyik játékosát kiállítás miatt.
A 9. forduló vasárnapi eredményei
- Északi csoport: Balatonendréd–Sántos 5–2 (3–1); Törökkoppány–Balatonszabadi 1–3 (1–2). Az Andocs csapata szabadnapos volt.
- Déli csoport: Homokszentgyörgy–Bárdudvarnok 3–2 (1–1); Zimány–Somogyszob 1–2 (0–0); Ötvöskónyi–Somogyszil 1–5 (1–3); Kaposújlak–Igal 0–5 (0–3). Az éllovas Lábod csapata szabadnapos volt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre