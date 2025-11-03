1 órája
Érmes reményekkel utaznak Varsóba és Santa Susannába
Előbb Varsóban, majd azt követően Santa Susannaban állnak színpadra a kaposváriak. A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói gőzerővel készülnek az előttük álló világversenyekre.
Két igen fontos verseny is vár a közeljövőben a Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóira. A kaposvári egyesület elit gyermek versenyzői az előttünk álló hétvégén Varsóba utaznak, ahol az IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságon vesznek részt. A november hetedike és tizedike között rendezett kontinensbajnokságon nyolc ifjú kaposvári hölgy mutatja majd be gyakorlatát, illetve challenge kategóriában is megméretik majd magukat.
– Reméljük, hogy az eredmények tekintetében felülmúljuk a tavalyi gyermek fitness világbajnokságot, melyen Péterfi Anna bronzérmes lett fitness dancben, valamint Sovák Réka szintén bronzérmet szerzett fitness challengeben, emellett pedig számos versenyzőnk jutott be a legjobb hat közé – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője.
A Bakó-Sas Fitnesz SE két sportolója utazik a világbajnokságra
Az Európa-bajnokság után pár nappal, november tizenharmadika és tizenhetedike között rendezik majd meg az IFBB junior és felnőtt fitness világbajnokságot, amelyen szintén megmutatják tehetségüket a kaposváriak. A spanyolországi Santa Susanna városában Szabó Kinga és Bali Luca képviseli majd a kaposvári egyesültet.