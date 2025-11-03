november 3., hétfő

Fitness

1 órája

Érmes reményekkel utaznak Varsóba és Santa Susannába

Címkék#Sovák Réka#Tóth Anilla Netti#Bali Luca#Szabó Kinga#Fodor Noémi#Bakó-Sas Fitnesz SE

Előbb Varsóban, majd azt követően Santa Susannaban állnak színpadra a kaposváriak. A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói gőzerővel készülnek az előttük álló világversenyekre.

Klein Péter Nándor

Két igen fontos verseny is vár a közeljövőben a Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóira. A kaposvári egyesület elit gyermek versenyzői az előttünk álló hétvégén Varsóba utaznak, ahol az IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságon vesznek részt. A november hetedike és tizedike között rendezett kontinensbajnokságon nyolc ifjú kaposvári hölgy mutatja majd be gyakorlatát, illetve challenge kategóriában is megméretik majd magukat.

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói
Fodor Noémi, Tóth Anilla Netti, Szabó Kinga, Dobrovóczky Panna, Gáspár Bora, Bali Luca, Láng Lara, Péterfi Anna, Sovák Réka és Ernst Anna
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Reméljük, hogy az eredmények tekintetében felülmúljuk a tavalyi gyermek fitness világbajnokságot, melyen Péterfi Anna bronzérmes lett fitness dancben, valamint Sovák Réka szintén bronzérmet szerzett fitness challengeben, emellett pedig számos versenyzőnk jutott be a legjobb hat közé – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. 

Szabó Kinga és Bali Luca, a kaposvári egyesület junior és felnőtt versenyzői
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A Bakó-Sas Fitnesz SE két sportolója utazik a világbajnokságra 

Az Európa-bajnokság után pár nappal, november tizenharmadika és tizenhetedike között rendezik majd meg az IFBB junior és felnőtt fitness  világbajnokságot, amelyen szintén megmutatják tehetségüket a kaposváriak. A spanyolországi Santa Susanna városában Szabó Kinga és Bali Luca képviseli majd a kaposvári egyesültet.  

Sovák Réka, Fodor Noémi, Ernst Anna acrobatic fitnessben áll színpadra Varsóban
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE
Gáspár Bora, Tóth Anilla Netti, Péterfi Anna dance fitness kategóriában méretteti meg magát az Európa-bajnokságon
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE
Láng Lara és Dobrovóczky Panna fitness challenge kategóriában versenyez majd Varsóban
Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE


 

 

