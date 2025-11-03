Érmes reményekkel utaznak Varsóba és Santa Susannába

Két igen fontos verseny is vár a közeljövőben a Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóira. A kaposvári egyesület elit gyermek versenyzői az előttünk álló hétvégén Varsóba utaznak, ahol az IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságon vesznek részt. A november hetedike és tizedike között rendezett kontinensbajnokságon nyolc ifjú kaposvári hölgy mutatja majd be gyakorlatát, illetve challenge kategóriában is megméretik majd magukat.

Fodor Noémi, Tóth Anilla Netti, Szabó Kinga, Dobrovóczky Panna, Gáspár Bora, Bali Luca, Láng Lara, Péterfi Anna, Sovák Réka és Ernst Anna

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

– Reméljük, hogy az eredmények tekintetében felülmúljuk a tavalyi gyermek fitness világbajnokságot, melyen Péterfi Anna bronzérmes lett fitness dancben, valamint Sovák Réka szintén bronzérmet szerzett fitness challengeben, emellett pedig számos versenyzőnk jutott be a legjobb hat közé – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője.

Szabó Kinga és Bali Luca, a kaposvári egyesület junior és felnőtt versenyzői

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A Bakó-Sas Fitnesz SE két sportolója utazik a világbajnokságra

Az Európa-bajnokság után pár nappal, november tizenharmadika és tizenhetedike között rendezik majd meg az IFBB junior és felnőtt fitness világbajnokságot, amelyen szintén megmutatják tehetségüket a kaposváriak. A spanyolországi Santa Susanna városában Szabó Kinga és Bali Luca képviseli majd a kaposvári egyesültet.

Sovák Réka, Fodor Noémi, Ernst Anna acrobatic fitnessben áll színpadra Varsóban

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Gáspár Bora, Tóth Anilla Netti, Péterfi Anna dance fitness kategóriában méretteti meg magát az Európa-bajnokságon

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

Láng Lara és Dobrovóczky Panna fitness challenge kategóriában versenyez majd Varsóban

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE



