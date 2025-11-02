Keserédes döntetlen Lellén

A Balaton partján feszült, küzdelmes találkozót hozott a Dél-Nyugati csoport 14. fordulója, ahol a Greenplan Balatonlelle SE és a PTE-PEAC osztozott meg a pontokon. A hazaiak szervezetten, fegyelmezetten kezdtek, Hegedűs Gyula csapata már az első félidőben többször megvillant, ám Bonnyai védéseihez hasonlóan Varga is biztos kézzel állt a kapuban, így a szünetig nem született gól.

A Balatonlelle SE győzelme megint a hajrában úszott el

Fotó: Lang Róbert

Újra a hosszabításban jött a feketeleves a Balatonlelle SE számára

A fordulás után fokozódott a tempó, a Lelle egyre magasabban letámadott, és ennek a 72. percben meg is lett az eredménye: Borbély egy kipattanót lőtt higgadtan a pécsi hálóba. Úgy tűnt, ezzel eldőlt a mérkőzés, a hazaiak újra győzelemmel zárhattak volna, ám a hosszabbításban jött megint a dráma. A PEAC utolsó rohamából Szabó talált be, és a vendégek a 91. percben elcsentek egy pontot a balatoni kék-fehérektől. A Balatonlelle közel állt a fontos sikerhez, végül maradt a keserédes döntetlen.

Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC 1–1 (0–0)

Balatonlelle, Vezette: ifj. Hartung V. (Huszár Zs., Keszthelyi K.)

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Bán G. (Kovács K., a 73. percben), Fazekas Á., Hrabovszki Z., Körmendy K. (Bereczki K., a 77. percben), Borbély Á., Nyitrai B., Barczi L. (Molnár K., a 89. percben), Sipaki P., Posza K., Kelemen K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula

PTE-PEAC: Varga S. – Than O. (Orlovics M., a 84. percben), Encz M., Bozóki M., Kaszás B., Major P., Ócsai M., Lengyel Sz., Pressing M. (Szabó Z., a 81. percben), Varga B. (Győri B., a 73. percben), Gelencsér B.

Gólszerzők: Borbély Á. (a 72. percben), illetve Szabó Z. (a 91. percben)