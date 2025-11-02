november 2., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A BFC Siófok felőrölte a Dombóvárt

Címkék#Horváth A#Dombóvári FC#NB III Dél-Nyugati csoport#Szenczi B#Mervó B#Sáfárik P#NB III#BFC Siófok

Magabiztos második félidővel nyert a BFC Siófok, amely végül megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Nagy Domokos

A Balaton partján ezúttal nem maradt el az öröm: a BFC Siófok három ponttal gazdagodott, miután 3–1-re felülmúlta a Dombóvárt a Dél-Nyugati csoport kiesési rangadóján.

Elmozdult a kiesőhelyről a BFC Siófok
Megint együtt örülhettek a szurkolókkal a BFC Siófok futballistái 
Fotó: BFC Siófok

Kiegyenlített első félidő után a második félidőben döntötte el a három pont sorsát a BFC Siófok

A hazaiak már a 17. percben előnybe kerültek, amikor Papp közelről juttatta a hálóba a labdát, ám a vendégek gyorsan válaszoltak: a 31. percben Félegyházi, aki érdekes módon került Dombóvárra remek befejezéssel egyenlített. A szünet után Mészáros József csapata magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, a cserék pedig új lendületet hoztak.

A 76. percben Fiáth visszaszerezte a vezetést egy higgadt találattal, majd három perccel később Nimsz végleg eldöntötte az összecsapást. A Dombóvár próbált visszakapaszkodni, de Hoffmannék stabilan állták a rohamokat. A Siófok megérdemelt sikerrel tartotta otthon a pontokat, egy olyan meccsen, ahol a türelem és a második félidei hatékonyság jelentette a különbséget.

BFC Siófok–Dombóvári FC 3–1 (1–1)

Siófok, Vezette: Laki F. (Sáfárik P., Pavlovics A.)

BFC Siófok: Hoffmann A. – Mervó B. (Andrasics M., a 61. percben), Herman O., Horváth A., Gruber Á. (Németh J., az 53. percben), Horváth G. (Németh B., a 89. percben), Polényi G., Szenczi B. (Nimsz Á., az 53. percben) Papp M., Rácz D., Fiáth B. (Szulimán M., a 89. percben) Vezetőedző: Mészáros József

Dombóvári FC: Barkóczy K. – Pintér M., Varga B., Patai A. (Sebestyén B., a szünetben), Reizinger D., Félegyházi K. (Sárosi D., a 80. percben), Mayer M., Bunevácz B. (Horváth Á., a szünetben), Szabó D. (Szatmári I., a szünetben), Hetesi G. (Lódri G., a 32. percben), Gulyás M.

Gólszerzők: Papp M. (a 17. percben, Fiáth B. (a 76. percben), Nimsz Á. (a 79. percben), illetve Félegyházi K. (a 31. percben).

 

