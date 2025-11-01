Magabiztos volt Újvárosban a Fino Kaposvár

Az gyorsan egyértelművé vált, hogy nem egy súlycsoportba tartozik a házigazda Dunaújvárosi KSE együttese és a vendég Fino Kaposvár csapata. A nyitó játszmában végig nagy fölényben játszott a somogyi alakulat, s csupán 11 pontot engedélyezett ellenfelének.

A Fino Kaposvár léigósa, Grigoriev Maxim Igorevich 11 pontot ütött

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második szettől kezdve a Fino kezdőcsapatának a játékosai már a kispadon ültek; egyedül csak az amerikai Grigoriev Maxim Igorevich maradt fenn a pályán. A játék képe csupán annyiban módosult, hogy most az elején a dunaújvárosiak vezettek, ám villámgyorsan helyrebillent a rend a pályán. 4–5-ös állásnál a csereként érkezett Bögöly Gábor került a nyitóhelyre, s egészen 4–22-ig ott ragadt. Ez idő alatt több ásszal is megkínálta az újvárosiakat; amúgy ebben a játékrészben a kaposváriak csak hét pontot engedtek.

A harmadik, utolsó felvonás hozta a leginkább kiegyenlítettebb küzdelmet, de hatalmas túlzás lenne azt írni, hogy veszélyben forgott volna a Fino sikere.

A 49 percig tartó mérkőzésen Bögöly Gábor és Grigoriev Maxim Igorevich is 11 potot termelt, akárcsak a dunaújvárosi Vadász Krisztián. Más kérdés, hogy egymaga több pontot szerzett, mint a csapattársai együtt közösen...

Legközelebb a jövő héten kedden 18 órakor szólítják majd pályára a Fino alakulatát a Kaposvár Arénában: ekkor játsszák a Miskolci EAFC-Peka Bau Magyar Kupa nyolcaddöntőjének a visszavágóját. Két nyert játszma már elég, de aligha érik be ennyivel. Aztán rá három napra a kaposváriak utaznak majd Miskolcra, ahol 18.30 órakor a TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga negyedik körében csapnak majd össze (immár harmadszor) egymással.

TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga, 3. forduló

Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár 0–3 (–11, –7, –15)

Dunaújváros, 80 néző. Vezette: Kiss N., Kiss Z.

Dunaújvárosi KSE: Takács M. (1), Németh Z. (1), Juhász B. (1), Papp T. (–), Kiss J. (3), Vadász K. (11). Csere: Kaiser R. (liberó), Lampert (1), Rostás G. (2), Wachter (1), Borgati (–). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor. Edző: Engyel László.

Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (3), Medina (3), Shmidl (6), Dávid Cs. (1), Grigoriev (11). Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly (11), Novoszelov (5), Ion (10), Laczó (4), Finta (6). Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.