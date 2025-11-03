1 órája
Három napon belül kétszer is összecsap a Miskolccal a Kaposvár
Kedden 18 órakor a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján szólítják pályára a Fino együttesét a Kaposvár Arénában a Miskolci EAFC-Peka Bau ellen.
Két hete az első idegenbeli mérkőzésen magabiztosan 57 perc alatt sima 3–0-ra nyert a Fino Kaposvár, így már két nyert játszma elég lenne a továbbjutáshoz. Amúgy a három külföldi légióssal megerősített Miskolci EAFC-Peka Bau csapata meglepően jól áll a TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga alapszakaszában. Az első körben hazai pályán 3–0-ra verték a Debreceni EAC gárdáját, aztán 3–0-ra kikaptak Kazincbarcikán, legutóbb pedig a Bp. MAFC csapatát győzték le szintén hazai pályán négy szettes mérkőzésen, így az előkelő harmadik helyről várhatják a bajnoki folytatást.
Játszmaveszteség nélkül nyerne a Fino Kaposvár
Három nappal később aztán újra összecsap majd egymással a két együttes. Ekkor a Fino Kaposvár társulata utazik Miskolcra, ahol 18.30 órakor a TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga negyedik körében csapnak majd össze – immáron harmadszor – egymással. Amúgy a kupanegyeddöntőben valószínűleg a Kecskeméti RC, a döntőbe jutásért pedig a Vegyész RC Kazincbarcika lenne a következő ellenfél. A Fino célja egyértelmű: a korábbi négy tétmérkőzéshez hasonlóan ezt is játszmaveszteség nélkül behúzni.