Hazai pályán nem ment a Fino Kaposvár serdülőinek

Hazai környezetben, Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólították pályára a Fino Kaposvár Fenyő Balázs vezette I. osztályú serdülő (U17-es) csapatát, de nem jártak sikerrel. Az első mérkőzésükön 78 perc alatt négy játszmás találkozón maradtak alul a harmadik helyen álló Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék” együttesétől, a következő fellépésükön pedig 69 percig tartó három szettes mérkőzésen kaptak ki a sereghajtó Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiától.

Kikaptak a Fino Kaposvár serdülői

Fotó: Muzslay Péter

Eredmények:

Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék”–Fino Kaposvár 3–1 (17, 14, –22, 15)

Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia–Fino Kaposvár 3–0 (16, 24, 17)

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Németh Zalán (csapatkapitány), Kruk Bence, Fekete Rajmond, Bank Bence Gábriel, Varga Dávid Vincent, Kis Levente, Sárközi Dávid, Lelovics Levente, Pődör Máté, Krokovics Gergő János, Patkás Mátyás Péter, Csizmazia Ákos, Oxenhoffer Levente Zalán (liberó), Turbék Jean-Patrick (liberó), az edzőjük Fenyő Balázs.

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata hat forduló után hat ponttal a hatodik.