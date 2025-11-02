november 2., vasárnap

Achilles névnap

Röplabda

Hazai pályán nem ment a Fino Kaposvár serdülőinek

Vasárnap a Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17) gárdája a somogyi megyeszékhelyen a Kodály iskolában, a második vonalban érdekelt mini (U13) együttes pedig Székesfehérváron játszott.

Fenyő Gábor

Hazai környezetben, Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólították pályára a Fino Kaposvár Fenyő Balázs vezette I. osztályú serdülő (U17-es) csapatát, de nem jártak sikerrel. Az első mérkőzésükön 78 perc alatt négy játszmás találkozón maradtak alul a harmadik helyen álló Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék” együttesétől, a következő fellépésükön pedig 69 percig tartó három szettes mérkőzésen kaptak ki a sereghajtó Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiától.

A Fino Kaposvár U17-es csapata
Kikaptak a Fino Kaposvár serdülői 
Fotó: Muzslay Péter

Eredmények:
Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék”–Fino Kaposvár 3–1 (17, 14, –22, 15)
Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia–Fino Kaposvár 3–0 (16, 24, 17)

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Németh Zalán (csapatkapitány), Kruk Bence, Fekete Rajmond, Bank Bence Gábriel, Varga Dávid Vincent, Kis Levente, Sárközi Dávid, Lelovics Levente, Pődör Máté, Krokovics Gergő János, Patkás Mátyás Péter, Csizmazia Ákos, Oxenhoffer Levente Zalán (liberó), Turbék Jean-Patrick (liberó), az edzőjük Fenyő Balázs.

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata hat forduló után hat ponttal a hatodik.

U17-es röplabda: Fino Kaposvár–MÁV Előre Székesfehérvár

Fotók: Muzslay Péter

Felemás Fino Kaposvár mini csapatának mérlege  

Az Inczeffy Zsombor irányította II. osztályú mini (U13-as) „B” csapat Székesfehérváron a MÁV Előre SC Olasz utcai röplabda utánpótlás-központjában volt érdekelt. A kaposváriak előbb 85 percig tartó csatában 3–1-re legyőzték a házigazda Székesfehérvári MÁV Előre SC-t, majd mindjárt utána 56 perc alatt 3–0-ás vereséget szenvedtek a veretlenül éllovas Pécsi TE-PEAC társulatától.
Eredmények: 
Fino Kaposvár „B”–Székesfehérvári MÁV Előre SC 3–1 (–23, 15, 16, 20)
Pécsi TE-PEAC–Fino Kaposvár „B” 3–0 (21, 23, 21).

A Fino Kaposvár „B” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Hideg Zoltán, Vönöczky Máté, Nagy Olivér, Varga Kristóf, Szabó Szabolcs, Oláh Zétény, Vass Bence, Vajda Marcell, az edzőjük Inczeffy Zsombor.

A Fino Kaposvár „B” II. osztályú mini (U13-as) csapata hét ponttal a negyedik.

