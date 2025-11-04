25 perce
Szettveszteség nélkül hozták a hazai visszavágót is
A kaposvári együttes végig uralta a mérkőzést, a visszavágó is sima háromszettes győzelmet hozott. A Fino Kaposvár ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között.
A házigazda kaposváriaknál nem játszott a betegséggel bajlódó román légiós, Alin-Florin Ion. Amúgy a nyitójátszmát – és az egész mérkőzést – végig a házigazda Fino Kaposvár irányította, a hazaiak akarata érvényesült a pályán. Az első nyitást elrontotta az egyébként jól és hasznosan játszó Hubicska Patrik: a meccsen ekkor vezettek először – s egyben utoljára – a vendégek. A nyitó játszmában kétségkívűl a cseh Matej Smidl volt a főszereplő, aki csak ekkor kilenc pontot szorgoskodott össze. Ugyanakkor a miskolciak sokat hibáztak, megkönnyítve így a házigazda kaposváriak dolgát.
Fino Kaposvár újra bizonyított: sima továbbjutás
A második felvonás volt a legkiegyenlítettebb, bár ekkor is végig a Finónál volt az előny, a somogyiak diktálták a tempót Több alkalommal is hosszú és látványos labdameneteket láthattunk. A szett utolsó pontját az argentin Franco Medina szerezte, s ezzel el is dőlt, hogy a Fino Kaposvár alakulata folytathatja a Magyar Kupában a legjobb nyolc között.
A harmadik, utolsó játékrészben volt a legnagyobb különbség a két társaság között. A vendég miskolci együttesben minden cserejátékos lehetőséget kapott. Sokan azt gondolták, hogy ez nálunk is így fog történni, de egyedül csak az orosz Sztyepan Novoszelov került pályára, aki aztán egy ásszal le is zárta a visszavágót.
Férfi Röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntő: FINO Kaposvár - MEAFC-Peka BauFotók: Muzslay Péter
A kerek egy órán át tartó kaposvári kupamérkőzés pontkirálya a cseh Matej Smidl volt 18 ponttal. Tovább jutott a Fino Kaposvár kettős győzelemmel 6–0-ás játszmaaránnyal; a legjobb négy közé jutásért várhatóan a Kecskeméti RC-vel találkoznak majd a somogyiak.
Ezzel még nem ért véget a Fino Kaposvár–Miskolci EAFC-Peka Bau párviadal. Pénteken a somogyiak utaznak majd, hogy újra megmérkőzzenek egymással a TippmixPro férfi röplabda NB I. Extraliga negyedik fordulójában.
Fino Kaposvár–Miskolci EAFC-Peka Bau 3–0 (14, 21, 11)
Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Kiss Z., Hegedűs B.
Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (10), Grigoriev (7), Smidl (18), Dávid Cs. (8), Medina (4). Csere: Feliciano (liberó),Novoszelov (3). Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.
Miskolci EAFC-Peka Bau: Pejtsik (3), Veres B. (5), Trindade (5), Komlósi (3), Jordan (7), Gombkötő (3). Csere: Fenyvesi D. (liberó), Kondor K. (liberó), Konecsni (–), Faragó B. (–), Fülöp A. (1). Vezetőedző: Kovács Zoltán Béla. Edző: Varga László Mihály.
A mérkőzés alakulása.
1. játszma: 5–2, 10–6,15–7, 20–12, 22–13, 25–14 (19 perc).
2. játszma: 3–0, 5–1, 10–7, 15–10, 20–13, 21–18, 24–19, 25–21 (24 perc).
3. játszma: 2–1, 6–1, 10–6, 15–8, 20–10, 23–10, 25–11 (17 perc).