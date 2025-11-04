Szettveszteség nélkül hozták a hazai visszavágót is

A házigazda kaposváriaknál nem játszott a betegséggel bajlódó román légiós, Alin-Florin Ion. Amúgy a nyitójátszmát – és az egész mérkőzést – végig a házigazda Fino Kaposvár irányította, a hazaiak akarata érvényesült a pályán. Az első nyitást elrontotta az egyébként jól és hasznosan játszó Hubicska Patrik: a meccsen ekkor vezettek először – s egyben utoljára – a vendégek. A nyitó játszmában kétségkívűl a cseh Matej Smidl volt a főszereplő, aki csak ekkor kilenc pontot szorgoskodott össze. Ugyanakkor a miskolciak sokat hibáztak, megkönnyítve így a házigazda kaposváriak dolgát.

Fino Kaposvár újra bizonyított: sima továbbjutás.

Fotó: Muzslay Péter

Fino Kaposvár újra bizonyított: sima továbbjutás

A második felvonás volt a legkiegyenlítettebb, bár ekkor is végig a Finónál volt az előny, a somogyiak diktálták a tempót Több alkalommal is hosszú és látványos labdameneteket láthattunk. A szett utolsó pontját az argentin Franco Medina szerezte, s ezzel el is dőlt, hogy a Fino Kaposvár alakulata folytathatja a Magyar Kupában a legjobb nyolc között.

A harmadik, utolsó játékrészben volt a legnagyobb különbség a két társaság között. A vendég miskolci együttesben minden cserejátékos lehetőséget kapott. Sokan azt gondolták, hogy ez nálunk is így fog történni, de egyedül csak az orosz Sztyepan Novoszelov került pályára, aki aztán egy ásszal le is zárta a visszavágót.