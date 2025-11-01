1 órája
Hatpontos ütközet vár a Balatonlellére
Mindkét fél számára több a tét, mint három pont: önbizalom. A Lelle a jó formát vinné tovább, a vendég pécsi együttes pedig nem engedné, hogy egy frissen lendületbe jövő rivális elkapja.
A Greenplan Balatonlelle SE a PTE-PEAC együttesét fogadja a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoport 14. fordulójában.
A balatoni kék-fehérek az előző fordulóban szerzett győzelmükkel újra elkerültek a kiesőzónából és új lendületet kaptak. A pécsiek mindössze egy ponttal állnak előttük, így igazi hatpontos csata várható a lellei sporttelepen vasárnap 13 órától.
Ha Hegedűs Gyula együttese megőrzi a fegyelmezettségét, megint döntő lehet a helyzetkihasználás. Szoros csatára lesz kilátás, mert mindkét együttes tudja a hibákat nem bírja el egyik fél sem. Taktika helyett kemény párharcok várhatók a Balaton partján vasárnap délután.