Hatpontos ütközet vár a Balatonlellére

A Greenplan Balatonlelle SE a PTE-PEAC együttesét fogadja a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoport 14. fordulójában.



A balatoni kék-fehérek az előző fordulóban szerzett győzelmükkel újra elkerültek a kiesőzónából és új lendületet kaptak. A pécsiek mindössze egy ponttal állnak előttük, így igazi hatpontos csata várható a lellei sporttelepen vasárnap 13 órától.

Ha Hegedűs Gyula együttese megőrzi a fegyelmezettségét, megint döntő lehet a helyzetkihasználás. Szoros csatára lesz kilátás, mert mindkét együttes tudja a hibákat nem bírja el egyik fél sem. Taktika helyett kemény párharcok várhatók a Balaton partján vasárnap délután.