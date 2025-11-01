november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hatpontos ütközet vár a Balatonlellére

Címkék#PTE-PEAC#balatoni#NB III Dél-Nyugati csoport#NB III#bajnokság#Greenplan Balatonlelle SE

Mindkét fél számára több a tét, mint három pont: önbizalom. A Lelle a jó formát vinné tovább, a vendég pécsi együttes pedig nem engedné, hogy egy frissen lendületbe jövő rivális elkapja.

Sonline.hu

A Greenplan Balatonlelle SE a PTE-PEAC együttesét fogadja a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoport 14. fordulójában.

A balatoni kék-fehérek az előző fordulóban szerzett győzelmükkel újra elkerültek a kiesőzónából és új lendületet kaptak. A pécsiek mindössze egy ponttal állnak előttük, így igazi hatpontos csata várható a lellei sporttelepen vasárnap 13 órától.

Ha Hegedűs Gyula együttese megőrzi a fegyelmezettségét, megint döntő lehet a helyzetkihasználás. Szoros csatára lesz kilátás, mert mindkét együttes tudja a hibákat nem bírja el egyik fél sem. Taktika helyett kemény párharcok várhatók a Balaton partján vasárnap délután.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu