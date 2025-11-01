november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

2 órája

A meccs végére összeomlott a Kaposvári VK

Címkék#BVSC-Manna ABC#KVK#Kaposvári VK

Elmaradt az újabb bravúr. A Kaposvári VK kikapott a BVSC-Manna ABC ellen az E.ON férfi vízilabda OB I. ötödik fordulójában.

Klein Péter Nándor

A bajnokságban eddig veretlen és az Eurokupában is jól szerepelő BVSC-Manna ABC csapatát fogadta szombaton a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári VK. Surányi László tanítványai az előző körben is egy hasonló kaliberű együttessel, a Szolnokkal néztek farkasszemet. Akkor egy remek játékkal sikerült pontot szerezniük, s ezt szerették volna lemásolni ifjabb Berta Józsefék, akik az első negyedben bár folyamatosan szorongatták ellenfelüket, amely azonban mindig a legjobb pillanatban dobott gólt, így kettővel ellépett az első etap végére (2–4). A másodikban viszont megmutatták a zuglóiak, hogy miért is vannak klasszis játékosokkal, hiszen a vezérletükkel négygólos, viszonylag megnyugtató előnyt dolgoztak ki (2–6).

Kikapott a Kaposvári VK
Az első két negyedben még tartotta magát a Kaposvári VK 
Fotó: Muzslay Péter

A fordulást követően sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a KVK, amely bár helyenként tetszetősen vízilabdázott, de az emberelőnyös helyzeteit rendre elhibázta, így tovább nőtt a különbség a felek között (5–10), s tulajdonképpen eldőlt a találkozó. Az utolsó felvonásban még jobban kinyílt az olló, így a végére teljesen széteső Kaposvár nem tudta megismételni a Szolnok elleni bravúrját.

Mestermérleg

Surányi László: – Tudtuk, hogy a BVSC egy nehéz meccsen van túl, így fáradtan érkezik. Az volt a terv, hogy nekik esünk, az első félidővel még nem is volt baj, de úgy nem lehet mérkőzést nyerni, hogy tizenegy emberelőnyből csak kettőt használunk ki. Az utolsó negyed kritikán aluli volt, teljesen szétestünk, úgy érzem, hogy vicc, amit pár játékosom csinált. 
Varga Dániel: – Ez lett az eddigi kedvenc kaposvári meccsem, hiszen itt mindig nehéz játszani. A harmadik negyedig csak öt gólt kaptunk, tetszett a játékunk, jól védekeztünk és a kapusunk is remekelt. Úgy érzem, végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, melybe a játékosok fantasztikusan álltak bele, annak ellenére, hogy csütörtökön nagyon elfáradtak.

Vízilabda OB I.: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

Fotók: Muzslay Péter

E.ON férfi vízilabda OB I., 5. forduló

Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC 7–18 (2–4, 1–3, 2–3, 2–8)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 250 néző. Vezette: Ercse N., ifj. Kenéz Gy.
Kaposvári VK: Kósik – Juhász-Szelei, Pellei K. (1), Takács K. (1), Baj, Dőry (2), Bede. Csere: Gaszt (1), Vindisch, Vadas, Szabó G. (1), ifj. Berta J., Hárai (1). Vezetőedző: Surányi László.
BVSC-Manna ABC: Korom – Tátrai D. (2), Mészáros M. (3), Kovács P., Jansik D, Csacsovszky E. (3), Shushiashvili (1). Csere: Bundschuh (1), Simon B., Divják (1), Ekler (2), Csapó (2), Benedek M. (3). Vezetőedző: Varga Dániel.
Gól, emberelőnyből: 13/3, illetve 6/1.
Gól, kettős emberelőnyből: –, ill. 1/1
Gól, ötméteresből: 1/1, illetve 3/2.
Kipontozódott: Simon B. (a 29. percben).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu