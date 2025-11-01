A meccs végére összeomlott a Kaposvári VK

A bajnokságban eddig veretlen és az Eurokupában is jól szerepelő BVSC-Manna ABC csapatát fogadta szombaton a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári VK. Surányi László tanítványai az előző körben is egy hasonló kaliberű együttessel, a Szolnokkal néztek farkasszemet. Akkor egy remek játékkal sikerült pontot szerezniük, s ezt szerették volna lemásolni ifjabb Berta Józsefék, akik az első negyedben bár folyamatosan szorongatták ellenfelüket, amely azonban mindig a legjobb pillanatban dobott gólt, így kettővel ellépett az első etap végére (2–4). A másodikban viszont megmutatták a zuglóiak, hogy miért is vannak klasszis játékosokkal, hiszen a vezérletükkel négygólos, viszonylag megnyugtató előnyt dolgoztak ki (2–6).

Az első két negyedben még tartotta magát a Kaposvári VK

Fotó: Muzslay Péter

A fordulást követően sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a KVK, amely bár helyenként tetszetősen vízilabdázott, de az emberelőnyös helyzeteit rendre elhibázta, így tovább nőtt a különbség a felek között (5–10), s tulajdonképpen eldőlt a találkozó. Az utolsó felvonásban még jobban kinyílt az olló, így a végére teljesen széteső Kaposvár nem tudta megismételni a Szolnok elleni bravúrját.

Mestermérleg

Surányi László: – Tudtuk, hogy a BVSC egy nehéz meccsen van túl, így fáradtan érkezik. Az volt a terv, hogy nekik esünk, az első félidővel még nem is volt baj, de úgy nem lehet mérkőzést nyerni, hogy tizenegy emberelőnyből csak kettőt használunk ki. Az utolsó negyed kritikán aluli volt, teljesen szétestünk, úgy érzem, hogy vicc, amit pár játékosom csinált.

Varga Dániel: – Ez lett az eddigi kedvenc kaposvári meccsem, hiszen itt mindig nehéz játszani. A harmadik negyedig csak öt gólt kaptunk, tetszett a játékunk, jól védekeztünk és a kapusunk is remekelt. Úgy érzem, végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, melybe a játékosok fantasztikusan álltak bele, annak ellenére, hogy csütörtökön nagyon elfáradtak.