Ismét kiejtette a Csurgót a férfikézilabda Magyar Kupából a NEKA

Az előző, Siófokon rendezett meccset a Sótonyi László edző vezette Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata nyerte, a csurgóiak pedig fogadkoztak, hogy ezúttal visszavágnak. Ez végül nem sikerült a piros-fehéreknek.

Óriási meccsen nyert a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata Fotóillusztráció: NEKA

A kiegyenlített első perceket követően el is tudtak lépni egy-két góllal az akadémistáktól Alem Toszkics vezetőedző tanítványai, de a félidő 14–14-es döntetlennel zárult. A pihenőt követően is folytatódott a kiegyenlített küzdelem a felek közt. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy góllal. Az utolsó három percre 28–27-es NEKA előnnyel fordultak a csapatok. A végjátékban az akadémisták játszottak eredményesebben, így elmaradt a visszavágás. A NEKA 31–29-es diadallal jutott tovább a Magyar Kupa következő körébe.

A mérkőzés jegyzőkönyve: itt