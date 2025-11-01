november 1., szombat

Röplabda

2 órája

Fehérváron javított a KHG KNRC

A MÁV Előre bátran állt bele a találkozóba, de csak a második szettben tudta igazán megzavarni a somogyiakat. A fordulópontoknál higgadtabb, fegyelmezettebb volt a KHG KNRC, és végül 3–1-re győzött Székesfehérváron.

Sonline.hu

Túltette magát a Vasas Óbuda elleni vereségen Vincent Lacombe együttese. Az egyoldalúan alakuló rangadó után a KHG KNRC ezúttal frissebb, határozottabb arcát mutatta, és a kulcspillanatokban sokkal érettebben röplabdázott.

KHG KNRC játékosok ünnepelnek a MÁV Előre elleni győzelem után a női Extraliga mérkőzésen
A Vasas Óbuda elleni mérkőzés után összekapta magát a KHG KNRC együttese Fotó: Muzslay Péter

A KHG KNRC kontroll alatt tartotta a döntő pillanatokat

A nyitószettben a KHG KNRC rögtön megmutatta, miért tartozik a bajnokság élmezőnyéhez: stabil nyitásfogadás, gyors, ritmusos támadásépítés, és hatékony centerjáték jellemezte a somogyi együttest. A székesfehérvári gárda nem találta az ellenszert, és 14–25-tel kezdett.

A második játszmában már másik MÁV-ot láthattak a szurkolók. A Kaposvári együttesnek nem ment a támadás, a hazai blokk pedig többször remekül zárt, miközben Wells és Dziuba pontjai felrázták a csapatot. A végjátékban nagyot játszottak a fehérváriak és 25–22-re nyerték a második játszmát. 

A harmadik szett azonban fordulatosan alakult. A MÁV Előre hosszú ideig kézben tartotta a játékot, ám kulcspillanatokban a KNRC visszajött, és a hazai hibákat könyörtelenül büntette. A végjátékban a somogyiak higgadtabbak maradtak, 22–25-tel újra vezetéshez jutottak a szettek számát tekintve.

A negyedik játszmában a KNRC szinte minden szituációban pontosabb és gyorsabb volt, és végül 16–25-tel lezárták a mérkőzést, és elvitték mindhárom pontot.

A MÁV Előre méltó ellenfele volt Vincent Lacombe együttesének ám a stabilabb keret, a rutinosabb végjáték és a kevesebb hiba végül a KNRC felé billentette a mérleg nyelvét.

TippmixPro női Extraliga, 7. forduló

MÁV Előre Foxconn–KHG KNRC 1–3 (14–25, 25–22, 22–25, 16-25)

MÁV Előre Volleyball Center Székesfehérvár, 100 néző. Vezette: Barabás B., Bátkai-Katona Á.
KHG KNRC: Bagyinka (4), Rabelo (16), Szerényi (5), Richter (19), Fedyk (12), Giorgi (14). Csere: Szerencsés M. (liberó), Horváth L., Kalmár V., Borhi L. (1), Johnson (1), Kristóf L. Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Szabó Dávid.
MÁV Előre Foxconn: Jeszek J. (6), Wells (11), Kotormán R. (1), Andrikopoulou (14), Dziuba (17), Nagy-Hegyesi R. (liberó). Csere: Nagy E. (liberó), Rieder, Hollósi D. (7), Szatmári L. (1). Vezetőedző: Kaszap Tamás.

 

