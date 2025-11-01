Kiesési rangadó: győzelmi kényszerben a Siófok

A balatoni kék-sárgák múlt heti vereségükkel csúsztak vissza a kiesőzónába, így a Dombóvár elleni mérkőzésen a győzelem a cél.

A Siófok formája összességében biztató: az Érd ellen egyetlen gól döntött legutóbb, azt megelőzően pedig két győzelmet is behúzott Mészáros József együttese. Ha most nyernek, és közben a másik somogyi Balaton-parti csapat, a Lelle is sikerrel jár a PTE-PEAC ellen, a Siófok kikerül a kiesőzónából.

A tabellán elfoglalt helyezések most nem számítanak: a kulcs a koncentráció és a higgadt támadásbefejezés lehet.

Vasárnap 13 órától indul útjára a labda a Siófoki Városi Stadionban.