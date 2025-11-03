november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

1 órája

Kikapott Füreden a Kasi minicsapata

Címkék#Kasi#u13#csapatkapitány#Balatonfüred

A Balaton túlsó partjára, Füredre utazott a  Szabó Tamás vezette II. osztályú Kasi „kék” mini (U13-as) csapata. Az első mérkőzésükön a Budaörsi DSE-től kaptak ki 98 percig tartó öt szettes mérkőzésen, majd mindjárt utána a házigazda balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiától 66 perces találkozón négy játszmában.

Eredmények: Budaörsi DSE–Kasi „kék” 3–2 (–23, 7, –20, 22, 13); Szent Benedek Röplabda Akadémia, Balatonfüred–Kasi „kék” 3–1 (19, –6, 12, 13).

A Kasi „kék” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Kampf Gerda (csapatkapitány), Beleznai Jázmin Valentina, Schludt Dorina, Matics Kata, Pelcz Lola, Balassa Mira, Széchenyi Krisztina Jázmin, Nyári Léna, Török Panka, Baráturi Maja Zselyke, Márton Gréta, Nagy Eszter Eperke, az edzőjük Szabó Tamás.

A II. osztályú Kasi „kék” mini (U13) csapata négy ponttal a nyolcadik helyen áll.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu