Kikapott Füreden a Kasi minicsapata

A Balaton túlsó partjára, Füredre utazott a Szabó Tamás vezette II. osztályú Kasi „kék” mini (U13-as) csapata. Az első mérkőzésükön a Budaörsi DSE-től kaptak ki 98 percig tartó öt szettes mérkőzésen, majd mindjárt utána a házigazda balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiától 66 perces találkozón négy játszmában.

Eredmények: Budaörsi DSE–Kasi „kék” 3–2 (–23, 7, –20, 22, 13); Szent Benedek Röplabda Akadémia, Balatonfüred–Kasi „kék” 3–1 (19, –6, 12, 13).

A Kasi „kék” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Kampf Gerda (csapatkapitány), Beleznai Jázmin Valentina, Schludt Dorina, Matics Kata, Pelcz Lola, Balassa Mira, Széchenyi Krisztina Jázmin, Nyári Léna, Török Panka, Baráturi Maja Zselyke, Márton Gréta, Nagy Eszter Eperke, az edzőjük Szabó Tamás.

A II. osztályú Kasi „kék” mini (U13) csapata négy ponttal a nyolcadik helyen áll.