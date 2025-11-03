november 3., hétfő

Kosárlabda

Filipovity Márkó már nem a Porto játékosa

Hat találkozót követően távozott az FC Porto férfikosárlabda-együttesétől a kaposvári nevelésű Filipovity Márkó.

Kun Zoltán

Erről a portugál klub hivatalos oldalán adott tájékoztatást. A közel három hónap alatt hat összecsapáson lépett pályára a magyar válogatott kosárlabdázó. Ezek alatt 6,3 pontot, 0,2 gólpasszt és 2,8 lepattanót átlagolt. Filipovity az Alba Fehérvártól igazolt az FC Portóhoz. Az erőcsatár korábban a Kaposvári KK, az Alba Fehérvár, a Falco KC Szombathely kosárlabdázója volt. Négy évet játszott légiósként Olaszországban (Pesaro), Spanyolországban (Obradoiro), Törökországban (Belediyespor), Németországban (Chemnitz) és Brazíliában (Flamengo), majd hazatért Kaposvárra. Innen újra az Albához, majd a Portóhoz vezetett az útja. 
 

 

