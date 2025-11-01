Márfi Réka megsérült a meccs előtt

Hazai környezetben, a MATE Kaposvári Campus sportcsarnokában fogadta a Szabó Dávid és Márton-Hanusz Réka edződuó vezette II. osztályú házigazda Kasi „sárga” serdülő (U17-es) együttese a Nyugat-Balatoni RSE csapatát, amelyet 75 perc alatt 3–0-ra legyőzött. A hétközben játszott mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a meccs előtti bemelegítésnél a hazaiak játékosának, Márfi Rékának megsérült a bal bokája.

KASI „sárga”–Nyugat-Balatoni RSE 3–0 (12, 27, 19)

A Kasi „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Pabst Kamilla (csapatkapitány – liberó), Schmidt Nóra, Nock Rebeka, Takács Luca, Varga Luca, Horváth Ilona, Magyar Kata Krisztina, Farkas Eszter, Bánki Dalma, Varanai Lili, Király Enikő, Klikk Léna Róza, Mátyási Zsófi (liberó), az edzőik Szabó Dávid és Márton-Hanusz Réka.



