Ezúttal is a hajrában egyenlített a Rákóczi

A MOL Magyar Kupa második fordulójában rendezett találkozót követően, viszonylag rövid időn belül másodszor fogadhatta a stadionjában az Érdi VSE gárdáját a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek szájíze keserű maradt az előző találkozó után, ugyanis bár kétszer is visszajöttek a meccsbe, de végül büntetőkkel alulmaradtak. Vasárnap viszont lehetőség adódott a visszavágásra, s ezzel szerettek is volna élni a kaposváriak, akiknél hosszú sérülése után végre leülhetett a kispadra Zoltán Rafael és Görög Gergő is.

Szinte az egész meccset végigtámadta a Kaposvári Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A mérkőzés bár egy nagy hazai helyzettel indult, mely végén Kertész Ferenc hatalmas bravúrral védte Hampuk Ádám kapáslövését, de gyors érdi góllal folytatódott, ugyanis már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég csapat miután egy bal oldali centerezésre jól érkezett Suszter László, aki közelről, estében lőtt a kapu bal oldalába (0–1). A folytatásban beszorultak az érdiek, azonban a Rákóczi csak a szünet előtti percekben tudott igazán veszélyessé válni. Ekkor két óriási egyenlítési lehetőséget is elpuskáztak a hazaiak: előbb Nicoló Mazzonetto ziccerét védte Kertész Ferenc, majd Hampuk Ádám fejese kerülte el centikkel a kaput.

Mayer Milán bevette az érdi kaput

A második félidőt ott folytatta a Rákóczi FC, ahol az első abbahagyta, óriási elánnal kezdett, szinte beszorította a kapuja elé az Érdet, amely még a félpályát is ritkán lépte át, viszont, ha sikerült nekik, akkor nagy helyzetekig jutottak, azonban Horváth Fábiánon nem tudtak túljutni a vendégek. A kaposváriak folyamatosan mentek előre, s a hajrában végre siker koronázta a próbálkozásait: Mayer Milán tekert szabadrúgásból a kapu jobb oldalába húsz méterről (1–1).

Az utolsó percekben újra nyílt lett a mérkőzés, mindkét csapat igyekezett bevinni a mindent eldöntő találatot, amihez inkább a hazaiak álltak közelebb, de végül maradt a döntetlen.

Mestermérleg