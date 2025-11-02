1 órája
Ezúttal is a hajrában egyenlített a Rákóczi
Akárcsak a kupameccsen, ezúttal sem bírtak egymással a felek. A Kaposvári Rákóczi FC bár sokáig hátrányban futballozott, de egy szép szabadrúgásgóllal egyenlített az Érd ellen az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 14. fordulójában.
A MOL Magyar Kupa második fordulójában rendezett találkozót követően, viszonylag rövid időn belül másodszor fogadhatta a stadionjában az Érdi VSE gárdáját a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek szájíze keserű maradt az előző találkozó után, ugyanis bár kétszer is visszajöttek a meccsbe, de végül büntetőkkel alulmaradtak. Vasárnap viszont lehetőség adódott a visszavágásra, s ezzel szerettek is volna élni a kaposváriak, akiknél hosszú sérülése után végre leülhetett a kispadra Zoltán Rafael és Görög Gergő is.
A mérkőzés bár egy nagy hazai helyzettel indult, mely végén Kertész Ferenc hatalmas bravúrral védte Hampuk Ádám kapáslövését, de gyors érdi góllal folytatódott, ugyanis már a hetedik percben megszerezte a vezetést a vendég csapat miután egy bal oldali centerezésre jól érkezett Suszter László, aki közelről, estében lőtt a kapu bal oldalába (0–1). A folytatásban beszorultak az érdiek, azonban a Rákóczi csak a szünet előtti percekben tudott igazán veszélyessé válni. Ekkor két óriási egyenlítési lehetőséget is elpuskáztak a hazaiak: előbb Nicoló Mazzonetto ziccerét védte Kertész Ferenc, majd Hampuk Ádám fejese kerülte el centikkel a kaput.
Mayer Milán bevette az érdi kaput
A második félidőt ott folytatta a Rákóczi FC, ahol az első abbahagyta, óriási elánnal kezdett, szinte beszorította a kapuja elé az Érdet, amely még a félpályát is ritkán lépte át, viszont, ha sikerült nekik, akkor nagy helyzetekig jutottak, azonban Horváth Fábiánon nem tudtak túljutni a vendégek. A kaposváriak folyamatosan mentek előre, s a hajrában végre siker koronázta a próbálkozásait: Mayer Milán tekert szabadrúgásból a kapu jobb oldalába húsz méterről (1–1).
Az utolsó percekben újra nyílt lett a mérkőzés, mindkét csapat igyekezett bevinni a mindent eldöntő találatot, amihez inkább a hazaiak álltak közelebb, de végül maradt a döntetlen.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Nem tudom negatív kritikával illetni a csapatot, de sajnos nem jöttük ki jól a mérkőzés fordulópontjaiból. Az ellenfél az első helyzetéből gólt szerzett, hátrányból kellett futballoznunk, ami akarva, akaratlanul feszültséget okoz. Az Érd jól védekezett, de többször is sikerült megbontanunk, megvoltak a lehetőségeink arra, hogy megfordítsuk a mérkőzést. Szeretnénk folyamatosan előre lépni, de amíg ennyi helyzetet hagyunk ki, nem lehetnek komolyabb céljaink.
- Domján Attila: – Harcos, izgalmas mérkőzés volt, melynek elején egy szép támadás végén megszereztük a vezetést. Utána ránk erőltette akaratát a hazai csapat, amely a második félidőben sokat birtokolta a labdát. Azt sajnálom, hogy szabadrúgásból egyenlítettek, de azt gondolom, egy pontnál több nem volt ebbe a mérkőzésben a részünkről.
labdarúgó NB III.: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSEFotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 14. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE 1–1 (0–1)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 350 néző. V.: Holczbauer F. (Keszthelyi T., Mózsa Á.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró (Mayer, a 45. percben) – Polák, Szabó M., Szederkényi (Zoltán R., a szünetben), A. Mazzoneto (Gombócz, a 89. percben), Tarcson – N. Mazzonetto (Bíró D., a 74. percben), Hampuk. Vezetőedző: Jeney Gyula.
Érdi VSE: Kertész – Májer G., Gál Sz., Gyurácz, Németh G. – Morvai (Haronisz, a 88. percben), Göblyös – Juhász B. (Nagy N., a 37. percben), Farkas B. (Czifrik, a 88. percben), Rostás (Törteli, a 79. percben) – Suszter (Szebenyi, a 88. percben). Vezetőedző: Domján Attila.
Gólszerzők: Mayer M. (a 81. percben), illetve Suszter (a 7. percben percben).
Sárga lap: Szederkényi (a 29. percben), Zoltán R. (a 92. percben), illetve Májer (a 20. percben), Juhász B. (a 24 percben), Kertész (a 67. percben), Németh G. (a 87. percben), Gyurácz (a 94. percben).