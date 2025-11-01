november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A bajnokságban vágna vissza a kupakudarcért a Rákóczi FC

Címkék#Hampuk Ádám#Kaposvári Rákóczi FC#Érdi VSE

Az őszi szezonban már másodszor csapnak össze az Érddel a kaposváriak. A Rákóczi FC ezúttal vasárnap 13.00 órakor, az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 14. fordulójában fogadja a Pest vármegyeieket.

Klein Péter Nándor

Még elég élénken él a kaposváriakban az augusztus végi MOL Magyar Kupa második fordulójában rendezett Rákóczi FC–Érdi VSE találkozó, melyen a hazaiak nagyot küzdve az utolsó pillanatban egyenlítettek, azonban a tizenegyespárbaj során a vendégek jutottak tovább, akik számára a következő kör már a végállomást jelentette, hiszen három-nullára kikaptak az NB I.-es ETO FC ellen.

Hampuk Ádám, a Rákóczi FC támadója
Hampuk Ádám, a Rákóczi FC támadója (középen) sajnálja, hogy kiesett a kupából a csapata
Fotó: Lang Róbert

– Fájó, hogy a Magyar Kupában nem tudtunk legalább még egy kört menni, hiszen lehetőségünk lett volna egy NB I.-es csapattal találkozni – emlékezett vissza a kupameccsre Hampuk Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC házi gólkirálya. – Minden meccsre ugyanúgy készülünk fel, de ez a vereség egy plusz motivációt adhat, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Egy párharcerős, rutinos csapatnak tartom az Érdet, amely – ahogy azt már meg is mutatták – bármelyik együttesre veszélyes lehet ebben az osztályban.

Visszatért a győztes útra a Rákóczi FC

A Kaposvári Rákóczi FC az előző körben kijött a hullámvölgyből, ugyanis négygólos sikert aratott a Paksi FC II. ellen, így visszatért a győztes útra.
– Sajnos nem úgy alakult ez a pár meccs, ahogy elterveztük, de bízom benne, hogy ez is csak erősebbé tette a csapatot – mondta Hampuk Ádám. – Hangulatra eddig sem lehetett panasz tényleg egy erős, összetartó közösség alakult ki.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu