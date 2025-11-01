A bajnokságban vágna vissza a kupakudarcért a Rákóczi FC

Még elég élénken él a kaposváriakban az augusztus végi MOL Magyar Kupa második fordulójában rendezett Rákóczi FC–Érdi VSE találkozó, melyen a hazaiak nagyot küzdve az utolsó pillanatban egyenlítettek, azonban a tizenegyespárbaj során a vendégek jutottak tovább, akik számára a következő kör már a végállomást jelentette, hiszen három-nullára kikaptak az NB I.-es ETO FC ellen.

Hampuk Ádám, a Rákóczi FC támadója (középen) sajnálja, hogy kiesett a kupából a csapata

Fotó: Lang Róbert

– Fájó, hogy a Magyar Kupában nem tudtunk legalább még egy kört menni, hiszen lehetőségünk lett volna egy NB I.-es csapattal találkozni – emlékezett vissza a kupameccsre Hampuk Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC házi gólkirálya. – Minden meccsre ugyanúgy készülünk fel, de ez a vereség egy plusz motivációt adhat, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Egy párharcerős, rutinos csapatnak tartom az Érdet, amely – ahogy azt már meg is mutatták – bármelyik együttesre veszélyes lehet ebben az osztályban.

Visszatért a győztes útra a Rákóczi FC

A Kaposvári Rákóczi FC az előző körben kijött a hullámvölgyből, ugyanis négygólos sikert aratott a Paksi FC II. ellen, így visszatért a győztes útra.

– Sajnos nem úgy alakult ez a pár meccs, ahogy elterveztük, de bízom benne, hogy ez is csak erősebbé tette a csapatot – mondta Hampuk Ádám. – Hangulatra eddig sem lehetett panasz tényleg egy erős, összetartó közösség alakult ki.