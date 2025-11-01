43 perce
Feltartóztathatatlanul robog a Kaposfüred
Továbbra is százszázalékos a Kaposfüred, miután szombaton Siófok-Balatonkilitiben nyert. Ezt történt a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati mérkőzésein.
A Somogy vármegye egyben a Nagyatád a Barcsot ütötte ki, míg a Marcali a Kaposmérőt verte egy góllal. A Juta és a Nagybajom megosztozott egymással a bajnoki pontokon – 10 perccel a meccs vége előtt megfogyatkoztak a házigazdák, a vendég Bajom mégis csak a rendes játékidő utolsó előtti percében tudott egyenlíteni –, míg a Kaposfüred a Balatoni Vasas, a Toponár pedig a Csurgó otthonában volt eredményes ötször. A Balatoni Vasas több mint egy órán át emberhátrányban volt kénytelen játszani. Hárman – nevezetesen a nagyatádi Csikós Ádám, továbbá a Balatoni Vasas játékosa, Horváth Bence, valamint a toponári Pető Tamás – dupláztak a szombati 11. fordulóban.
A Somogy vármegyei I. osztály 11. forduló szombati eredményei:
Nagyatád–Barcs 6–1 (3–1)
Nagyatád. Vezette: Balikó Z.
Nagyatád: Kozma G. (Kovács D. a 82. percben) – Kollár D. (Csajági B. a 82. percben), N. Vrban (Ribarics R.a 68. percben), Horváth P., Horváth M. (Pákai G. a szünetben), Fazekas Á., Koósz Á., Dekanics M. (Lepsényi D. a 74. percben), Elmont A. (Venicz Á. a 74. percben), Horváth F., Csikós Á. (Fülöp F. a 62. percben). Edző: Vukan Nikolics.
Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Lantos Z., Tompa I., Beluzic M., Gőbölös M., Csurka D., Szücs O. (Zeller M. a 49. percben), Kulcsár G., Bencsik S. (Pápa J. a 74. percben), Niklai P. Edző: Horváth Péter.
Gólszerzők: N. Vrban (a 13. percben), Elmont A. (a 21. percben – esből), Csikós Á. 2 (a 39. percben és a 61. percben), Fülöp F. (a 71. percben), Pákai G. (a 90. percben), illetve Beluzic M. (a 25. percben).
A Barcs ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Marcali–Kaposmérő 1–0 (1–0)
Marcali. Vezette: Böröczi Z.
Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M., Garai F., Balogh L., Varga D. (Horváth M. az 56. percben), Kollár M., Kiss D., Czobor D., Huszár M. (Bresztovszky L. az 53. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.
Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J., Balogh R., Fodor T. (Laki-Molnár O. a 67. percben), Zalivadnij P., Nagyhegyesi N., Babai G. (Iványi B. a 77. percben), Rácz L., Mátés B., Fábián B., Kuckó M. (Begovácz A. a 77. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Gólszerző: Horváth M. (a 41. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Kaposmérő 1–3 (1–1).
Juta–Nagybajom 2–2 (0–1)
Juta. Vezette: Gyurka B.
Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Horváth Zs. (Jovánczai P. az 59. percben), Jeney Gy., Nichter G. (Büki T. az 59. percben), Solyom G. (Pap M. a szünetben), Vadas Z., Zentai A., Tamás L. (Bebics B. a 70. percben), Varga D. Játékosedző: Jovánczai István.
Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Pap-Tibol M. a 75. percben), Varga A., Márton A., György Zs. (Lakatos R. a 75. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Palkovics T., Iván D. (Kiss J. a 61. percben), Kovács K. (Bencze Cs. a 61. percben). Edző: Hanusz János.
Gólszerzők: Jovánczai P. (a 67. percben), Kollega K. (a 83. percben), illetve Varga A. (a 14. percben), Kiss J. (a 89. percben).
Kiállítva: Vadas Z. (Juta) a 80. percben.
A Nagybajom ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Balatoni Vasas–Kaposfüred 2–5 (1–2)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Tóth-Németh D.
Balatoni Vasas: Bagi B. – Ábrahám B. (Orsós V. a 87. percben), Hutvágner Sz., Gosztonyi G., Bene Zs., Y. Yondo, Schütz D. (Beke A. a 68. percben), Mester G. (Ophoven P. a 90. percben), Horváth B. (Czompó-Papp K. a 87. percben), Takács D. (Radojevic M. a 78. percben), E. Oyedeji. Edző: Vida András.
Kaposfüred: Paceka N. – Pál M. (Ulrich D. a 64. percben), Rituper R. (Kovács P. a 82. percben), Vető Á., Magyar M. (Szántó B. a 71. percben), Keczeli K., Hock A. (Nagy Sz. a 89. percben), Babulják M., Kovács G., Süle N. (Széles B. a 89. percben), Sajnovics M. (Demeter Á. a 80. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.
Gólszerzők: Horváth B. 2 (a 39. percben – 11-esből és az 50. percben), illetve Sajnovics M. (a 13. percben), Vető Á. (a 28. percben), Babulják M. (a 69. percben), Ulrich D. (a 79. percben), Kovács P. (a 90+2. perben).
Kiállítva: Bene Zs. (Balatoni Vasas) a 27. percben.
Csurgó–Toponár 1–5 (0–3)
Csurgó. Vezette: idősebb Posza Zs.
Csurgó: Lakner M. (Récsei Sz. a 60. percben) – Papp B., Papp M., Szecsődi R., Schumann Á., Madarász F. (Kuti I. a szünetben), Losonczi D., Orsós Gy. (Szöböllődi B. a 76. percben), Fenyvesi Sz., Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Bódis Gábor.
Toponár: Czebei Á. – Pető T., Kovács P., Decsi R. (Tóth V. a 60. percben), Laczkó D., Fila J., Fehérvári T., Szenánsza N. (Suzulimán M. a szünetben), Neubauer M., Gelencsér G., Baranyai D. Játékosedző: Ivusza Gábor
Gólszerzők: Kuti I. (a 71. percben), illetve Pető T. 2 (a 12. percben és a 16. percben), Fila J. (a 39. percben), Lakner M. (az 59. percben – öngól), Gelencsér G. (a 84. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Toponár 2–2 (1–1).
- A Tab–Somogysárd mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák, míg a Kadarkút csapata szabadnapos.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Horváth Péter (Nagyatád) 11 gól; 2. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 9 gól; 5–6. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred) és Kollega Krisztián (Juta) 6 gól; 7–11. (holtversenyben) Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom) és Patak Bálint (Kadarkút) 5 gól; 12–20. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Csikós Ádám (Nagyatád), Balogh László (Marcali), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Mátés Balázs (Kaposmérő), Pető Tamás (Toponár), Vadas Zalán (Juta) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 4 gól; 21–31. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Vető Ákos (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), N. Vrban (Nagyatád), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Horváth Bence (Balatoni Vasas), Ivusza Gábor (Toponár), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Kuti István (Csurgó) és Tompa István (Barcs) 3 gól. 29-en szereztek két gólt, míg 59-en egyszer vették be a kaput.
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának összes mérkőzését vasárnap 13.30 órakor játsszák.