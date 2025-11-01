Feltartóztathatatlanul robog a Kaposfüred

A Somogy vármegye egyben a Nagyatád a Barcsot ütötte ki, míg a Marcali a Kaposmérőt verte egy góllal. A Juta és a Nagybajom megosztozott egymással a bajnoki pontokon – 10 perccel a meccs vége előtt megfogyatkoztak a házigazdák, a vendég Bajom mégis csak a rendes játékidő utolsó előtti percében tudott egyenlíteni –, míg a Kaposfüred a Balatoni Vasas, a Toponár pedig a Csurgó otthonában volt eredményes ötször. A Balatoni Vasas több mint egy órán át emberhátrányban volt kénytelen játszani. Hárman – nevezetesen a nagyatádi Csikós Ádám, továbbá a Balatoni Vasas játékosa, Horváth Bence, valamint a toponári Pető Tamás – dupláztak a szombati 11. fordulóban.

A piros mezes Toponár és a zöld mezes Kaposfüred is nyert a Somogy vármegyei I. osztály 11. fordulójában

Fotó: Muzslay Péter

A Somogy vármegyei I. osztály 11. forduló szombati eredményei:

Nagyatád–Barcs 6–1 (3–1)

Nagyatád. Vezette: Balikó Z.

Nagyatád: Kozma G. (Kovács D. a 82. percben) – Kollár D. (Csajági B. a 82. percben), N. Vrban (Ribarics R.a 68. percben), Horváth P., Horváth M. (Pákai G. a szünetben), Fazekas Á., Koósz Á., Dekanics M. (Lepsényi D. a 74. percben), Elmont A. (Venicz Á. a 74. percben), Horváth F., Csikós Á. (Fülöp F. a 62. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Lantos Z., Tompa I., Beluzic M., Gőbölös M., Csurka D., Szücs O. (Zeller M. a 49. percben), Kulcsár G., Bencsik S. (Pápa J. a 74. percben), Niklai P. Edző: Horváth Péter.

Gólszerzők: N. Vrban (a 13. percben), Elmont A. (a 21. percben – esből), Csikós Á. 2 (a 39. percben és a 61. percben), Fülöp F. (a 71. percben), Pákai G. (a 90. percben), illetve Beluzic M. (a 25. percben).

A Barcs ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Marcali–Kaposmérő 1–0 (1–0)

Marcali. Vezette: Böröczi Z.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M., Garai F., Balogh L., Varga D. (Horváth M. az 56. percben), Kollár M., Kiss D., Czobor D., Huszár M. (Bresztovszky L. az 53. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J., Balogh R., Fodor T. (Laki-Molnár O. a 67. percben), Zalivadnij P., Nagyhegyesi N., Babai G. (Iványi B. a 77. percben), Rácz L., Mátés B., Fábián B., Kuckó M. (Begovácz A. a 77. percben). Edző: Prucsi Miklós.

Gólszerző: Horváth M. (a 41. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Kaposmérő 1–3 (1–1).