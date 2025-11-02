november 2., vasárnap

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Biztosan nyert Tabon a Somogysárd

Címkék#Tab#labdarúgás#Somogysárd

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban egy mérkőzés maradt vasárnapra, amelyen a Somogysárd 4–1 arányban legyőzte a házigazda Tabot.

Fenyő Gábor

Tab–Somogysárd 1–4 (0–2)
Tab. Vezette: dr. Hegedüs I.
Tab: Horváth J. – Ladiszlai K., Süveggyártó D. (Kaveczki B. a 75. percben), Németh D., Tábori B. (Vida A. a 82. percben), Magas V., Tábori T., Kecskés B., Kis Z., Ilics M. (Boga M. a 40. percben), Réder L. (Kemény M. a 64. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R., Albrecht B., Márton Cs., Kakatics B. (Pap D. a 73. percben), Fila G., Szalai N., Sárközi K. (Kreizer Zs. a 73. percben), Terestyényi A., Nagy Z. (Kulcsár K. az 57. percben), Házi Á. (Dömötör D. a 73. percben). Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Gólszerzők: Tábori T. (az 53. percben), illetve Terestyényi A. (a 22. percben), Sárközi K. (a 28. percben), Márton Cs. (az 58. percben), Dömötör D. (a 80. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Somogysárd 8–2 (4–0).

