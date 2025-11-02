46 perce
A Balatonszemes húsz alkalommal köszönt be a Segesdnek
Az éllovas Buzsák és a második helyen álló Balatonkeresztúr nem boldogult egymással a rangadón. Így nem történt változás a Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság élén.
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban lejátszott hat találkozón (a Böhönye–Balatonföldvár mérkőzés elmaradt) összesen 41 gól született. Ebből a Balatonszemes kerek 20-at vállalt; pontosan ennyi góllal tömte ki az egyetlen cserével érkezett Segesdet. A szemesi gólzuhatagban 10 játékos volt érdekelt. A vasárnapi 11. körben a balatonszemesi Balása Márk és Csuha Gábor négyszer, míg az ugyancsak szemesi Herczeg Máté, a nágocsi Balogh Márió és a balatonszárszói Bacskai Gergő Gyula háromszor köszönt be, míg a szintén balatonszemesi Ódor Gábor és Anderman Máté, továbbá a zamárdi Huszár Tamás és Torjai Miklós duplázott.
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. forduló eredményei
Balatonszemes–Segesd 20–0 (10–0)
Balatonszemes. Vezette: Kiss P.
Balatonszemes: Gáspár Zs. (Závec A. a szünetben) – Richter M. (Lőrincz J. a szünetben), Vajandt K., Balása M. (Ódor G. a szünetben), Andermann M., Csuha G., Fenyvesi M., Bolla P. (Varga D. a szünetben), Molnár L. (Szarka L. a szünetben), Szekér Z., Herczeg M. Játékosedző: Böröczky Bánk.
Segesd: Csire M. – Váradi Sz., Dörömböző G. (Nagy B. a szünetben), Makkai I., Brancu F., Bancu D., Csatlós D., Imrei M., Szép K., Kalányos R., Lekk A. Edző: Nagy Attila.
Gólszerzők: Balása M. 4 (az 1. percben, a 13. percben, a 39. percben és a 40. percben), Csuha G. 4 (a 8. percben, a 30. percben, a 33. percben és a 69. percben), Herczeg M. 3 (a 29. percben, a 48. percben és a 88. percben), Richter M. (a 32. percben), Molnár L. (a 35. percben – 11-esből), Ódor G. 2 (az 51. percben és a 72. percben), Andermann M. 2 (az 57. percben és a 82. percben), Szekér Z. (a 66. percben), Szarka L. (a 89. percben), Závec A. (a 90. percben – 11-esből).
Zamárdi–Osztopán 5–1 (0–0)
Zamárdi. Vezette: Dancs D.
Zamárdi: Kántor J. – Vimola B., Huszár T., Kovács L. (Szilágyi Á. a szünetben), Olasz B. (Fekete B. a 75. percben), Hodola T., Torjai A., Cseresznyés M., Tomori Z., Darázs I. (Bertalan P. a 82. percben), Papp R. (Takács M. a 61. percben). Játékosedző: Darázs István.
Osztopán: Németh K. – Balog Bálint, Kesztyűs D. (Rajnics R. az 58. percben), Balog Balázs, Szabó S. (Hetesi Z. a 69. percben), Szabó R., Pacsai B. (Gyenes Á. a 78. percben), Balassa B., Harangozó R., Besenyei P., Bogdán K. (Horváth L. az 53. percben). Játékosedző: Gyenes Ádám.
Gólszerzők: Darázs I. (a 62. percben), Huszár T. 2 (a 66. percben és a 71. percben), Torjai M. 2 (a 77. percben és a 81. percben), illetve Hetesi Z. (a 87. percben).
Nágocs–Kiskorpád 4–1 (2–0)
Nágocs. Vezette: Takács M.
Nágocs: Bíró D. – Illés J., Lőrincz A., Nádori M., Barczi A. (Németh T. a 74. percben), Fonyódi B. (Mersics K. a 72. percben), Balogh M., Krebsz M., Erbár V., Herczeg K. (Szücs M. a 78. percben), Szőke E. Edző: Fonyódi Tibor.
Kiskorpád: Ivusza B. (Jászberényi B. a szünetben) – Kovács L., Ivusza P., Horváth M., Lukovics A., Nagy K. (Erdei F. a szünetben), Büki B. (Schneiker R. a 62. percben), Horváth R. (Kelemen Cs. a 62. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Vincze M. a szünetben), Nagy I. (Hortobágyi B. a szünetben). Edző: Récsei János.
Gólszerzők: Lőrincz A. (a 21. ercben), Balogh M. 3 (a 26. percben, a 46. percben és a 48. percben), illetve Kovács L. (a 88. percben – 11-esből).
Mezőcsokonya–Öreglak 2–2 (1–1)
Mezőcsokonya. Vezette: Erdélyi K.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Herbel P., Tóth T., Belovics D., Tábori G. (Farkas Sz. a szünetben), Orsós K. (Németh Sz. az 58. percben), Vendriczki B., Cser G., Kabelács D. (Mező N. a szünetben), Herbel T., Nagy K. Játékosedző: Plajbász István.
Öreglak: Tislér L. – Nagy I., Pápai Cs., Kovács K. (Zrínyi A. a 73. percben), Hilcz J. (Futó A. a 89. percben), Valkó D. (Fucsik B. a szünetben), Kovács T., Izsó A., idősebb Virágh K., Geiszt T. (Virágh P. az 59. percben), Virágh J. Játékosedző: Kovács Károly.
Gólszerzők: Nagy K. (a 12. percben), Herbel T. (a 66. percben), illetve Geiszt T. (a 45. percben – 11-esből), idősebb Virágh K. (az 52. percben).
Buzsák–Balatonkeresztúr 1–1 (0–0)
Buzsák. Vezette: Agócs Á.
Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Zakariás T. a 81. percben), Proity R. (Buzsáki Á. a 62. percben), Szabó D., Pántics Sz. (Borsi L. a 60. percben), Ujváry E., Hatos P. (Jóna Z. a 76. percben), Szekeres G., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T., Kis-Balázs R., dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Szentes M. a 87. percben), Lajtai B., Kozma M. (Bartha M. a 60. percben), Suchmann D., Abdalla R. (Török R. a szünetben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Gólszerzők: Insperger Zs. (a 68. percben), illetve dr. Gelencsér A. (a 81. percben).
Somogyvár–Balatonszárszó 0–4 (0–3)
Somogyvár. Vezette: Pasztusics Á.
Somogyvár: Cser B. – Virágh L. (Lakatos R. a szünetben, Orsós G. a 66. percben), Horváth M. (Horváth D. a szünetben) Miklós D., Piukovics K., Piukovics M. (Cser D. a 80. percben), Bogdán Z. (Bogdán R. a 73. percben), Makai M., Nemes P., Kesztyűs L., Gelencsér M. Edző: Korcsmár István.
Balatonszárszó: Török B. – Balassa M. (Szűcs M. a 88. percben), Kovács N. (Horváth T. a 77. percben), Nagy J., Császár V., Óvári A., Bacskai G. (Varga B. a 88. percben), Kadlicskó G. (Huszár Á. a 80. percben), Kovács D., Mócsán T. (Salamon T. a 60. percben), Kurdi D. Játékosedző: Baranyai Dávid.
Gólszerzők: Bacskai G. 3 (a 14. percben, a 25. percben és a 44. percben), Kovács D. (a 83. percben).
- Böhönye–Balatonföldvár 3–0 (játék nélkül)
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Balogh Márió (Nágocs) 16 gól; 2. Farkas Tamás (Böhönye) 13 gól; 3. Torjai Miklós (Zamárdi) 11 gól; 4–5. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 10 gól; 6–7. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 8–9. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr) és Kovács Levente (Zamárdi) 7 gól; 10–14. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Szabó Dominik (Buzsák), Makai Milán (Somogyvár), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó) és Balása Márk (Balatonszemes) 6 gól; 15–18. (holtversenyben) Farkas Csaba (Böhönye), Ujváry Erik (Buzsák), Andermann Máté (Balatonszemes) és Csuha Gábor (Balatonszemes) 5 gól; 19–23. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Herczeg Milán (Balatonszemes) és Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád) 4 gól; 24–30. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Ódor Gábor (Balatonszemes), Huszár Tamás (Zamárdi), Drubi Gábor (Buzsák), Albert Bence (Osztopán) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól.