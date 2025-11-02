A Balatonszemes húsz alkalommal köszönt be a Segesdnek

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban lejátszott hat találkozón (a Böhönye–Balatonföldvár mérkőzés elmaradt) összesen 41 gól született. Ebből a Balatonszemes kerek 20-at vállalt; pontosan ennyi góllal tömte ki az egyetlen cserével érkezett Segesdet. A szemesi gólzuhatagban 10 játékos volt érdekelt. A vasárnapi 11. körben a balatonszemesi Balása Márk és Csuha Gábor négyszer, míg az ugyancsak szemesi Herczeg Máté, a nágocsi Balogh Márió és a balatonszárszói Bacskai Gergő Gyula háromszor köszönt be, míg a szintén balatonszemesi Ódor Gábor és Anderman Máté, továbbá a zamárdi Huszár Tamás és Torjai Miklós duplázott.

A fehér mezes balatonszemesiek húsz gólt lőttek a Somogy vármegyei II. osztály 11. fordulójában

Fotóillusztráció: Németh Levente

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. forduló eredményei

Balatonszemes–Segesd 20–0 (10–0)

Balatonszemes. Vezette: Kiss P.

Balatonszemes: Gáspár Zs. (Závec A. a szünetben) – Richter M. (Lőrincz J. a szünetben), Vajandt K., Balása M. (Ódor G. a szünetben), Andermann M., Csuha G., Fenyvesi M., Bolla P. (Varga D. a szünetben), Molnár L. (Szarka L. a szünetben), Szekér Z., Herczeg M. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Segesd: Csire M. – Váradi Sz., Dörömböző G. (Nagy B. a szünetben), Makkai I., Brancu F., Bancu D., Csatlós D., Imrei M., Szép K., Kalányos R., Lekk A. Edző: Nagy Attila.

Gólszerzők: Balása M. 4 (az 1. percben, a 13. percben, a 39. percben és a 40. percben), Csuha G. 4 (a 8. percben, a 30. percben, a 33. percben és a 69. percben), Herczeg M. 3 (a 29. percben, a 48. percben és a 88. percben), Richter M. (a 32. percben), Molnár L. (a 35. percben – 11-esből), Ódor G. 2 (az 51. percben és a 72. percben), Andermann M. 2 (az 57. percben és a 82. percben), Szekér Z. (a 66. percben), Szarka L. (a 89. percben), Závec A. (a 90. percben – 11-esből).

Zamárdi–Osztopán 5–1 (0–0)

Zamárdi. Vezette: Dancs D.

Zamárdi: Kántor J. – Vimola B., Huszár T., Kovács L. (Szilágyi Á. a szünetben), Olasz B. (Fekete B. a 75. percben), Hodola T., Torjai A., Cseresznyés M., Tomori Z., Darázs I. (Bertalan P. a 82. percben), Papp R. (Takács M. a 61. percben). Játékosedző: Darázs István.

Osztopán: Németh K. – Balog Bálint, Kesztyűs D. (Rajnics R. az 58. percben), Balog Balázs, Szabó S. (Hetesi Z. a 69. percben), Szabó R., Pacsai B. (Gyenes Á. a 78. percben), Balassa B., Harangozó R., Besenyei P., Bogdán K. (Horváth L. az 53. percben). Játékosedző: Gyenes Ádám.

Gólszerzők: Darázs I. (a 62. percben), Huszár T. 2 (a 66. percben és a 71. percben), Torjai M. 2 (a 77. percben és a 81. percben), illetve Hetesi Z. (a 87. percben).