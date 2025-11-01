2 órája
Hazai sikerek a harmadik vonalban
Háromból három hazai siker. A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban a szombati találkozói után a házigazdák ünnepelhettek.
A Kaposmérő második számú csapata a Szabásnak vágott nyolc, a Fonyód pedig az Iharosberénynek hat gólt, míg a Balatonboglár 4–2-re verte a Csokonyavisontát. A kaposmérői Papp Márk Adrián, Rubecz Péter Balázs és Springmann Ferenc duplázott, s a fonyódi Kovács Gyula Levente és Németh Ákos is kétszer köszönt be az ellennek a Somogy vármegyei III. osztály 11. fordulójában.
A Somogy vármegyei III. osztály 11. fordulójának szombati eredményei
Kaposmérő II.–Szabás 8–1 (6–0)
Gólszerzők: Papp M. 2 (az 5. percben és a 37. percben), Rubecz P. 2 (a 7. percben és a 12. percben), Szira M. (a 27. percben), Springmann F. 2 (a 41. percben és a 75. percben), Bartos J. (a 81. percben), illetve Antal D. (az 56. percben).
Fonyód–Iharosberény 6–0 (4–0)
Gólszerzők: Kovács Gy. 2 (a 18. percben és a 38. percben), Németh Á. 2 (a 29. percben és a 35. percben), Péter L. (a 60. percben), Mezriczki Z. (a 81. percben).
Balatonboglár–Csokonyavisonta 4–2 (1–1)
Gólszerzők: Nagy D. (a 42. percben), Kiss L. (az 58. percben), Tollár J. (a 75. percben), Bérczi D. (a 90+1. percben), illetve Kalányos S. (a 27. percben), Horváth Zs. (a 77. percben).
A Karád–Babócsa, a Kéthely–Mike, a Somogyjád–Kaposfő és a Berzence–Balatonberény mérkőzést (utóbbi találkozót Csurgón rendezik) vasárnap 13.30 órakor játsszák.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 14 gól; 2–4. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Tóth Richárd (Berzence) és Bartos József (Kaposmérő II.) 11 gól; 5. Szűcs József (Karád) 10 gól; 6. Bérczi Dávid (Balatonboglár) 9 gól; 7–9. (holtversenyben) Tóth Csaba Imre (Berzence), Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Kozma István (Mike) 8 gól; 10–11. (holtversenyben) Török Zoltán (Szabás) és Orsós Róbert (Babócsa) 7 gól; 12–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 6 gól; 14–17. (holtversenyben) Németh Ákos (Fonyód), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Völfinger Róbert (Iharosberény) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól; 18–28. (holtversenyben) Horváth Levente (Babócsa), Bodó Norbert (Babócsa), Török Balázs (Kaposmérő II.), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Papp Márk Adrián (Kaposmérő II.), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Hegedűs Márk (Csokonyavisonta), Kiss László (Balatonboglár), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Antal Dominik (Szabás) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 4 gól; 29–40. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Wolf Balázs (Balatonberény), Molnár Martin (Fonyód), Mezriczki Zoltán (Fonyód), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Springmann Ferenc (Kaposmérő II.), Kator Bence (Balatonboglár), Szaka Buda (Somogyjád), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Huber Dániel (Karád), Kohán István (Mike) és Csegzi Zsolt Attila (Kéthely) 3 gól. 31-en szereztek két gól, míg 57-en egyszer vették be a kaput.