Hazai sikerek a harmadik vonalban

A Kaposmérő második számú csapata a Szabásnak vágott nyolc, a Fonyód pedig az Iharosberénynek hat gólt, míg a Balatonboglár 4–2-re verte a Csokonyavisontát. A kaposmérői Papp Márk Adrián, Rubecz Péter Balázs és Springmann Ferenc duplázott, s a fonyódi Kovács Gyula Levente és Németh Ákos is kétszer köszönt be az ellennek a Somogy vármegyei III. osztály 11. fordulójában.

A Fonyód otthon nyert a Somogy vármegyei III. osztályban

Fotóillusztráció: Németh Levente

A Somogy vármegyei III. osztály 11. fordulójának szombati eredményei

Kaposmérő II.–Szabás 8–1 (6–0)

Gólszerzők: Papp M. 2 (az 5. percben és a 37. percben), Rubecz P. 2 (a 7. percben és a 12. percben), Szira M. (a 27. percben), Springmann F. 2 (a 41. percben és a 75. percben), Bartos J. (a 81. percben), illetve Antal D. (az 56. percben).

Fonyód–Iharosberény 6–0 (4–0)

Gólszerzők: Kovács Gy. 2 (a 18. percben és a 38. percben), Németh Á. 2 (a 29. percben és a 35. percben), Péter L. (a 60. percben), Mezriczki Z. (a 81. percben).

Balatonboglár–Csokonyavisonta 4–2 (1–1)

Gólszerzők: Nagy D. (a 42. percben), Kiss L. (az 58. percben), Tollár J. (a 75. percben), Bérczi D. (a 90+1. percben), illetve Kalányos S. (a 27. percben), Horváth Zs. (a 77. percben).

A Karád–Babócsa, a Kéthely–Mike, a Somogyjád–Kaposfő és a Berzence–Balatonberény mérkőzést (utóbbi találkozót Csurgón rendezik) vasárnap 13.30 órakor játsszák.