Még tovább nőtt a Babócsa előnye

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. forduló vasárnapi eredményei.

Somogyjád–Kaposfő 2–0 (2–0)

Gólszerzők: Végh K. (a 4. percben), Kis-Gál D. (a 39. percben).

Kiállítva: Varga L. (Kaposfő) a 37. percben.

Berzence–Balatonberény 2–2 (2–0)

Gólszerzők: Ruzsics D. 2 (az 5. percben és a 18. percben), illetve Mezőfi J. 2 (a 63. percben és a 69. percben).

Kéthely–Mike 1–1 (1–0)

Gólszerzők: Boti L. (a 3. percben), illetve Kozma I. (a 70. percben).

Karád–Babócsa 1–2 (1–1)

Gólszerzők: Szűcs J. (a 23. percben – 11-esből), illetve Cziráki M. (a 39. percben), Orsós R. (az 52. percben).