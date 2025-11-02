november 2., vasárnap

Achilles névnap

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

2 órája

Még tovább nőtt a Babócsa előnye

Címkék#Somogyjád#Mike#Kaposfő#Balatonberény#Berzence

A Somogy vámegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban vasárnap a Babócsa Karádon nyert, így tovább nőtt az előnye, mivel az éllovast üldöző Berzence és Balatonberény megosztozott a bajnoki pontokon.

Fenyő Gábor

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. forduló vasárnapi eredményei. 

Somogyjád–Kaposfő 2–0 (2–0)
Gólszerzők: Végh K. (a 4. percben), Kis-Gál D. (a 39. percben).
Kiállítva: Varga L. (Kaposfő) a 37. percben.

Berzence–Balatonberény 2–2 (2–0)
Gólszerzők: Ruzsics D. 2 (az 5. percben és a 18. percben), illetve Mezőfi J. 2 (a 63. percben és a 69. percben).

Kéthely–Mike 1–1 (1–0)
Gólszerzők: Boti L. (a 3. percben), illetve Kozma I. (a 70. percben).

Karád–Babócsa 1–2 (1–1)
Gólszerzők: Szűcs J. (a 23. percben – 11-esből), illetve Cziráki M. (a 39. percben), Orsós R. (az 52. percben).

 

 

