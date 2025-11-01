Nem állt ki Csökölyben a Gyékényes

Északon három meccset játszottak szombaton: a Mernye az Ádándot, a Visz pedig a Balatoni Vasas második számú gárdáját verte egyaránt két góllal, míg a Balatonújlak és a Somogybabod nem boldogult egymással a Somogy vármegyei IV. osztályban.

A Somogy vármegyei III. osztály 9. fordulójában a Somogybabod döntetlent játszott Balatonújlakon

Fotó: Németh Levente

A Somogy vármegyei III. osztály 9. forduló szombati eredményei

Északi csoport: Mernye–Ádánd 6–4 (4–2); Visz–Balaton Vasas II. 3–1 (2–1); Balatonújlak–Somogybabod 1–1 (0–0).

A Balatonendréd–Sántos és a Törökkoppány–Balatonszabadi mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák, míg az Andocs csapata szabadnapos.

Mesterlövészek A góllövőlista állása: 1. Gáspár Valentin (Andocs) 10 gól; 2–5. (holtversenyben) Petronovics Péter (Somogybabod), Jónás Péter (Balatonszabadi), Orsós Kevin István (Balatonújlak) és Husz Attila (Balatonújlak) 9 gól; 6–8. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 9–13. (holtversenyben) Schütz Gábor (Somogybabod), Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 14–16. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 17–25. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Halász Tamás (Balatonendréd), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Kondi Milán (Mernye), Sárkány Dávid Alexander (Mernye), Mátrai László (Sántos) és Ócsai Dávid (Sántos) 4 gól; 26–35. (holtversenyben) Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Pápai Tamás (Somogybabod), Szakálas Ádám (Balatonszabadi), Takács Péter József (Balatonszabadi), Vajna Csongor (Balatonendréd), Uhljár Szabolcs (Balatonendréd), Vass Áron (Törökkoppány), Horváth Zsolt (Törökkoppány), Félix Márk (Balatonújlak) és Bene Zsombor (Balatoni Vasas II.) 3 gól. 32-en szereztek két gólt, míg 40-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport: Csököly–Gyékényes 3–0 (játék nélkül).

A Kaposújlak–Igal, a Homokszentgyörgy–Bárdudvarnok, az Ötvöskónyi–Somogyszil és a Zimány–Somogyszob mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák, míg az éllovas Lábod csapata szabadnapos.