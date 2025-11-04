Futó Zsófia és az LSC csapata is bronzérmet szerzett

A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség viadalán a kisgyermek korcsoportban az LSC RG SE versenyzője Futó Zsófia kiemelkedő eredményt ér el, hiszen egyéni összetettben a dobogó harmadik fokára állhatott fel – tájékoztatott Balogh Orsolya, az LSC RG SE vezetőedzője. – A 48 indulóból álló mezőnyben szabad és karika gyakorlatot mutattak be a legkisebb (2016-2017-ben született) somogyi ritmikus gimnasztikázók.

Érmek a Magyar kupáról. Letették névjegyüket a somogyi ritmikus gimnasztikázók Fotó: Várszegi Gábor

A Magyar Kupán is dobogóra álltak a somogyi ritmikus gimnasztikázók

A két gyakorlat összpontszáma adta a végső eredményt, ami alapján Futó Zsófia nyakába bronzérem került.

– A gyermek korcsoport (2014-2015-ben születettek) versenyeiben először az együttes kéziszer csapatok mérték össze tudásukat – folytatta beszámolóját Balogh Orsolya, az LSC RG SE vezetőedzője. – Az öt karika koreográfiát kétszer kell bemutatni a csapatoknak, és a két gyakorlat összpontszáma adja a végeredményt. Itt is dobogóra állhattak a kaposvári LSC RG SE tornászai. Az Ács Adrienn, Csernák Flóra, Diszterhöft Bianka, Flach Zsófia, Jónás Szofi, Raj Luca Dóra összeállítású csapat bronzérmes lett.

Az együttes gyakorlatok után az egyéni versenyszámok következtek, ahol Pék Csenge és Bödő Zora Bella képviselték a kaposvári színeket a legmagasabb szinten, vagyis az I. osztályban. Mindketten értékes helyezéseket szereztek. Pék Csenge szabaddal és buzogánnyal is az előkelő ötödik helyen végzett. Bödő Zora szabaddal lett hetedik. A TEAM versenyben az LSC RG SE csapata a negyedik helyen zárt.



A somogyi ritmikus gimnasztikázókat Balogh Orsolya, Borbély Kata, valamint Kutnyák Nikolett edzők készítették fel a Magyar Kupa versenyeire.